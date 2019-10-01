Вкусно и просто. Кабачки в кляре

Ингредиенты
|Кабачки
|800 г
|Яйца
|2 шт.
|Мука
|8 ст. л
|Соль, перец молотый
|по вкусу
|Масло растительное
|для жарки
Кабачки вымыть, очистить от кожуры, нарезать кружочками толщиной менее 1 см (если большой кабачок, то кружочки можно разрезать на 4 части или порезать вдоль на полоски), посолить и оставить на 10–15 минут. Слить образовавшуюся жидкость.
Делаем кляр. В глубокой миске размешиваем яйца и 100 мл воды, солим, перчим. Постепенно вводим муку, постоянно размешивая, пока кляр по консистенции не будет как жидкая сметана.
Разогреваем сковороду с растительным маслом. Макаем каждый кусочек кабачка в кляр и кладем на сковородку, обжариваем с двух сторон по 5–7 минут под закрытой крышкой на среднем огне. Подаем кабачки в кляре со сметаной или сметанным соусом (готовим из 150 мл сметаны, 2 зубчиков чеснока и нарубленной зелени). Приятного аппетита!