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Вкусно и просто. Кабачки в кляре

02.10.2019 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Кабачки в кляре

Фото: happylady24.ru

Ингредиенты

Кабачки 800 г
Яйца  2 шт.
Мука 8 ст. л
Соль, перец молотый по вкусу
Масло растительное для жарки

Кабачки вымыть, очистить от кожуры, нарезать кружочками толщиной менее 1 см (если большой кабачок, то кружочки можно разрезать на 4 части или порезать вдоль на полоски), посолить и оставить на 10–15 минут. Слить образовавшуюся жидкость.

Делаем кляр. В глубокой миске размешиваем яйца и 100 мл воды, солим, перчим. Постепенно вводим муку, постоянно размешивая, пока кляр по консистенции не будет как жидкая сметана.

Разогреваем сковороду с растительным маслом. Макаем каждый кусочек кабачка в кляр и кладем на сковородку, обжариваем с двух сторон по 5–7 минут под закрытой крышкой на среднем огне. Подаем кабачки в кляре со сметаной или сметанным соусом (готовим из 150 мл сметаны, 2 зубчиков чеснока и нарубленной зелени). Приятного аппетита!

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