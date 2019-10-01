Новшество – цифровизация: Беларусь готовится к переписи населения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начинается перепись населения. Главное новшество этой кампании – цифровизация: анкеты можно будет заполнить через интернет. Готовы к работе и тысячи переписчиков. Подробнее рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Удостоверение, планшет и сумка. Без этих вещей Евгений Бурак теперь никуда. Вместо занятий в академии студент месяц будет собирать данные о жителях страны.

«Из бонусов нам предоставляется бесплатный проезд на месяц, пока будет идти перепись», – сказал Евгений.

По всей стране насчитывается 12 тысяч волонтеров-переписчиков. В основном это студенты, учителя, служащие. Сейчас они проходят обучение. Для удобства перепись разделили на несколько этапов: на участках, на дому и в интернете. В полночь с 3 на 4 октября можно уже начинать заполнять переписные листы.

К наплыву пользователей сайт уже готов. Он доступен из любой точки мира, а анкета позволяет внести данные сразу о всех членах семьи, проживающих вместе. Для онлайн-опроса упростили формулировки, добавили к ним подсказки, обеспечили и безопасность: все личные данные конфиденциальны.

«Все соединение между сервером и машиной респондента идет через шифрование. Как только респондент нажимает кнопку «отправить анкету», она поступает сюда в Белстат. Здесь все это будет находиться в отдельном изолированном сегменте нашей сети. Нет прямого подключения ни к интернету, ни к другим сетям», – отметил начальник отдела организации проведения переписи населения Белстата Антон Мучковский.

Белорусам предстоит ответить на 49 вопросов. Кроме стандартных об образовании, семейном положении и родном языке спросят, например, о наличии земельного участка и о том, что на нем выращивают.

«Новыми будут вопросы в личной анкете о миграционной активности. О том планирует ли человек выехать за пределы страны, если да, то по какой причине. Также будут принимать вопросы о планировании рождения детей», – отметила консультант отдела методологии и анализа переписи населения Белстата Диана Шкет.

Последняя перепись населения в стране проходила десять лет назад. Нынешняя, предупреждают специалисты, за счет цифровизации будет менее затратной практически в три раза. Именно на основе данных от переписи делают прогнозы развития страны, а правительство принимает решения о финансировании различных сфер экономики.

«Мы узнаем о количестве проживающих в каждом мельчайшем населенном пункте. В результате можно принимать управленческие решения по строительству жилья, квартир, больниц, школ», – сказала председатель Белстата Инна Медведева.

Первые результаты переписи станут известны в феврале 2020 года. Тогда станет ясно, сколько белорусов живет в селах и сколько в городах. А остальные данные появятся в июле.