Блогер NEXTA опубликовал аудиозапись разговора.
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"В этот раз наш герой — директор ОАО "Невский-Агро" Бобруйского района Могилевской области Александр Александрович Атрохов. Молодой специалист, попавший на его предприятие по принудительному распределению, имел неосторожность попросить у чудо-руководителя положенное по закону служебное жилье.
Чем просьба закончилась — слушайте и удивляйтесь. Одна просьба: уберите детей подальше, ибо в этот раз запикать мат мы не смогли — собственно на нем господин директор и разговаривает.
Вот такие они — руководители, которых любит, ценит и собственноручно воспитывает нынешняя власть", — написал NEXTA.
Осторожно, нецензурная лексика!