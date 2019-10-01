Источник материала: Новости Волковыска

Блогер NEXTA опубликовал аудиозапись разговора.

В Telegram-канале NEXTA появилась аудиозапись разговора, которая способна затмить даже известных "щучинских инопланетян", которые в свое время наделали немало шума и даже привели к увольнению двух педагогов-матерщинников.

"В этот раз наш герой — директор ОАО "Невский-Агро" Бобруйского района Могилевской области Александр Александрович Атрохов. Молодой специалист, попавший на его предприятие по принудительному распределению, имел неосторожность попросить у чудо-руководителя положенное по закону служебное жилье.

Чем просьба закончилась — слушайте и удивляйтесь. Одна просьба: уберите детей подальше, ибо в этот раз запикать мат мы не смогли — собственно на нем господин директор и разговаривает.

Вот такие они — руководители, которых любит, ценит и собственноручно воспитывает нынешняя власть", — написал NEXTA.

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