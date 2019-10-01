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Декада «Образование в интересах устойчивого развития для всех» стартует в Беларуси 2 октября

02.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Декада «Образование в интересах устойчивого развития для всех» стартует в Беларуси 2 октября

Декада «Образование в интересах устойчивого развития для всех» в Беларуси будет проходить со 2 по 12 октября в соответствии с планом мероприятий Совета по устойчивому развитию на 2019-2020 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГПУ.

На протяжении десяти дней в учреждениях образования всех регионов страны будут проходить фестивали, семинары, мастер-классы, акции, ток-шоу и др. Все они посвящены вопросам образования в течение жизни, адаптации к климатическим изменениям, экодружественного поведения, поликультурного образования, сохранения национальной идентичности в условиях многонационального общества.

В День открытия декады в БГПУ пройдет публичная дискуссия «Современные «герои климата» в Беларуси», где будет обсуждаться роль молодежи в международном климатическом движении. Гостями мероприятия станут создатель инициативы «Молодежь за устойчивое развитие», координатор Фестиваля экологии и устойчивого развития «ВузЭкоФест» Ирина Понедельник и представитель молодежной инициативы Белорусской партии «Зеленые» Вероника Янович.

Заключительным мероприятием декады станет фестиваль, который состоится в БГПУ 11 октября. Запланированы публичные лекции руководителей органов государственного управления и международных организаций, серия тематических мастер-классов по наиболее актуальным направлениям образования в интересах устойчивого развития. Среди них — роль педагога в реализации Целей устойчивого развития, взаимодействие школы с местным сообществом в достижении ЦУР, экодружественное поведение, сохранение историко-культурного наследия.

Организаторами декады выступают координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ и ассоциация «Образование для устойчивого развития».

17 Целей устойчивого развития были утверждены в конце 2015 года на саммите ООН и представлены в документе «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 — комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений.-0-

 
 
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Декада "Образование в интересах устойчивого развития для всех" в Беларуси будет проходить со 2 по 12 октября в соответствии с планом мероприятий...
 
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