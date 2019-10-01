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Самый милый тест. Вспомните ли вы, чем закончились известные эпизоды «Ералаша»?

02.10.2019 07:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во времена, когда мы даже не могли себе вообразить YouTube, самым крутым развлечением был «Ералаш» по телеку. Как и в сериалах, у детского киножурнала есть ну очень известные серии, которые в своем роде даже стали мемами. Готовы напрячь память и вспомнить развязку этих сюжетов? Поехали.

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Тот случай, когда вы получите только позитивные эмоции от теста! Даже если все забыли и не наберете 10 из 10.
 
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