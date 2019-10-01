Самый милый тест. Вспомните ли вы, чем закончились известные эпизоды «Ералаша»?

Источник материала: Tut.by

Во времена, когда мы даже не могли себе вообразить YouTube, самым крутым развлечением был «Ералаш» по телеку. Как и в сериалах, у детского киножурнала есть ну очень известные серии, которые в своем роде даже стали мемами. Готовы напрячь память и вспомнить развязку этих сюжетов? Поехали.

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