Брат президента Ирана получил пять лет тюрьмы





Fars





Брат президента Ирана Хасана Рухани Хосейн Ферейдун приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает агентство Fars во вторник, 1 октября, со ссылкой на представителя Верховного суда Ирана Голяма Хосейна Исмаили.









В результате рассмотрения апелляции Хосейн Ферейдун приговорен к пяти годам тюрьмы. Суд вынес окончательный вердикт – сказал он. Представитель отметил, что суд пока рассмотрел не все обвинения, но деталей не раскрыл.





Хосейн Ферейдун находится под следствием уже несколько лет. Ему предъявляли обвинения, в основном, в финансовых преступлениях, касавшихся отмывания денег на миллиарды долларов. Кроме того, его обвиняли во взяточничестве при назначении руководителей иранских банков и лоббировании интересов приближенных в финансовых структурах.









Ранее Ферейдун был высокопоставленным сотрудником министерства иностранных дел Ирана. Он принимал активное участие в переговорах по иранской ядерной программе.





Хосейн Ферейдун был арестован 16 июля 2017 года . В мае 2019 года суд признал его виновным по ряду обвинений и приговорил к лишению свободы, но срок лишения свободы не назывался до 1 октября.