«Союз давно распался, а мы до сих пор не напокупались». Мнение о тяге белоруса к элитарности и потребительству

Источник материала: Tut.by

После открытия первого белорусского магазина H&M общественность разделилась… И — ожидаемо — в мнениях по поводу этого события местного разлива. И — а это неожиданно — на классы: VIP и не VIP. Наш колумнист Александр Зантович тоже не смог остаться в стороне и хочет сказать, что он думает обо всем этом холиваре.

Появлению H&M в Беларуси многие обрадовались. Ура, еще один относительно доступный вариант одежды масс-маркет. Вторая часть социума выразила искреннее недоумение форматом. VIP-презентация? Для элиты? Обычного ритейла ценовой категории «для всех»? Это как минимум странно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Потому что бренд H&M, в общем-то, по сути своей бесконечно далек от понятия элитарности. Точнее, немножко не так. Ведь делали они коллаборации и с дизайнерами ведущих модельных агентств, и со знаменитостями. То есть такая дешевая претензия на голубую кровь.

А некоторые даже откровенно возмутились. Да как они посмели? Да за кого они нас принимают? Что мы, дикари, что меняют острова на бусики? Да надо пожаловаться в посольство Швеции! Это оскорбительно!

Вы знаете, нет. Не оскорбительно.

Немножко странно, на первый взгляд. Потому что вторая по размеру в мире розничная сеть торговли одеждой могла бы открыть магазин в Минске, не затрачивая на продвижение ни копейки. Мы бы все равно набежали. Возможно, первые посетители и протирали бы глаза, не померещилось ли. Но благая весть очень быстро разнеслась бы по столице. А потом и по всей Синеокой. И выстроились бы очереди в кассы не хуже, чем в магазинах second hand.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Мы голодные до всего такого. Торговые центры — наше любимое место отдыха, досуга, встреч и чего там еще. Во многих городах мира есть свои традиции времяпрепровождения. Где-то люди гуляют по набережной, где-то — по главной улице, где-то — в центральном парке. За неимением в достойном виде ни того, ни другого, ни третьего, мы гуляем по ТЦ, дополняя променад радостями шопинга.

Но они решили сделать этот забавный жест: предложить право первой ночи, так сказать, узкому кругу. И, на мой взгляд, попали в точку.

И не то важно, что условная VIP-персона купила блузку со скидкой 20% и рассказала всем своим друзьям. А то, что событие вызвало такой резонанс. В том числе негативный. А гаденькие новости всегда разлетаются первыми. С возмущением рассказывая друг другу об этой нелепости, мы невольно выкручиваем сарафанное радио на максимальную громкость.

Организаторы — молодцы!

Что же касается оскорбления чувств верующих в белорусское общество… Маркетологи H&M знают нас лучше, чем мы сами.

Они все сделали правильно. Хотя бы потому, что лидеры мнений, модницы, блогеры и прочие уважаемые люди пришли. Не оскорбились, как те, кого не пригласили. А взяли и пришли.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Несмотря на то, что акция выглядела максимально спорно. Как элитная дегустация вареного картофеля. Как закрытый тест-драйв Daewoo Matiz. Как престижная презентация активированного угля.

Но они пришли.

Потому что мы — такие.

Радости потребления — самые простые, примитивные и доступные. И одновременно наши самые любимые.

Это мы дрались за штаны в Zara. Это мы наливали халявную пепси-колу в канистры в "Бургер-Кинге". Это мы сходим с ума каждую черную пятницу. Мы обожаем акции и распродажи. На билбордах у нас реклама лапши. Мы все больше и больше, как утверждает статистика, проедаем свои запасы, чтобы потреблять, потреблять, потреблять. А потом берем кредит и начинаем все заново.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Вроде 27 лет прошло, как Союз распался, а мы до сих пор не наелись. Не наодевались. Не напокупались. И, наверное, еще не скоро наедимся.

В красивых дерзких шмотках на трамвае. Круассан в Paul ради фотки в инстаграме. Нафаршированная БМВ, когда живешь в съемной квартире. Это все мы.

И особый, конечно, шарм — как-то выделиться из толпы себе подобных. Нет, я не средний класс! Я — высший! Я кушаю в престижных ресторанах невкусную дорогую еду. Я отдыхаю в клубах, где хамят и обсчитывают. Я живу в элитном доме, отделенный забором от черни.

И да, я хожу на закрытые мероприятия. На то они и закрытые, что я могу туда пойти. А эти неудачники за оградой — пусть чарку и шкварку свои имеют!

Как говаривал мой любимый Ослик Иа: «Я не жалуюсь, но так оно и есть»!

Говорят, в средние века замки герцогов, графов и сэров выглядели не так, как в голливудских лентах. Не было у знати отдельных покоев. Потому что замки были каменные, отапливались плохо. Жили и спали все вместе. И белая кость, и челядь. Да и внешне почти ничем друг от друга не отличались. Поэтому отличаться приходилось внутренне.

Грамотная речь, манеры, образование.

Хочешь быть лучше других — придется сделать чуть больше, чем заработать и потратить деньги. Нужно действительно становиться лучше. Каждый день. И не лучше тех, кому в жизни меньше повезло. А лучше себя самого вчера.

Читай хорошие книги, умные, тонкие, чтобы понять, какие вопросы раз за разом ставят перед собой люди.

Слушай хорошую музыку, чтобы касаться прекрасной гармонии, которая делает нашу душу чуть светлее.

Постоянно учись новому, чтобы лучше понимать меняющийся мир и свое место в нем.

Путешествуй. Не для того, чтобы ставить галочки или тратить евро в престижных местах. А для того, чтобы понять, как огромен наш мир и какой он разный. Здесь ты богач, в Монако — смешон, а в Непале — Господь Бог! Здесь христиане и атеисты, а где-то мусульмане, иудеи, буддисты или шаман с бубном. Все очень разное, и люди очень разные.

Так с чего ты решил, что ты кого-то лучше?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

И, наверное, в какой-то момент придет понимание, что сильные мира сего должны делать что-то иное. Не пентхаус, не новый "бентли", не бутылочка воды за 150 долларов делает тебя особенным и исключительным, что бы там ни твердила реклама.

А только дела на благо других.

Наевшись вдоволь, купцы начали приобретать картины и создавать галереи. Спортсмены с миллионами оплачивают баскетбольные площадки для пацанов на районе. Бизнесмены спонсируют школы, открывают центры досуга молодежи и жертвуют деньги на борьбу с раком.

И это, конечно, придет со временем. Мы наиграемся наконец-то в эти дорогие игрушки и начнем развивать страну совершенно иначе. Уже потихоньку начинаем. Есть люди, что поддерживают театр, живопись, сохраняют историческое наследие. Помогают больным детям, оплачивают медицинское оборудование. Дают деньги и ресурсы бизнесам и начинаниям, которые служат на благо людей.

Думаю, это вопрос зрелости. Зрелости лучших из нас. И зрелости общества в целом.

Придет день, и мы обязательно поймем, что за забором — тоже мы. И тоже наше.

Но со временем.

А пока мы строим у себя во дворе дорогущую горку и бьем детей из соседней панельки, что приходят на ней поиграть.

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