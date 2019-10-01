В Браславе чествовали героев жатвы (фото)

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В минувшую субботу на Витебщине состоялся областной фестиваль тружеников села «Дажынкі». Местом его проведения в этом году стал город Браслав. Здесь собрались лучшие труженики хлебной нивы, перерабатывающих и обслуживающих организаций, специалисты и руководители, ветераны сельхозпроизводства и молодежь, представители органов власти. И пусть этот праздник не отмечен в календаре красной датой, он важен и значим для каждого человека. Ведь результат труда аграриев — общая продовольственная безопасность страны. Слова благодарности, подарки и премии, лучшие концертные номера, даже теплое осеннее солнце — все в этот день в честь тружеников села.

Уже при въезде на территорию Браславского района каждую делегацию встречали хлебом-солью и народными песнями. А далее взору предстала бескрайняя водная гладь с белеющими парусниками вдали, обновленный и ухоженный, по-праздничному нарядный город.

Традиционно к «Дажынкам» до неузнаваемости преображается райцентр, открываются после рекон¬струкции новые объекты. Среди основных в Браславе — набережная озера Дривяты, обновленный Центр культуры, средняя школа №2, стадион клуба «Дривяты», открывшаяся Доска почета и другие социальные объекты. До начала официальной церемонии награждения все гости Браслава могли ознакомиться с достопримечательностями города, посетить красочно оформленные подворья, тематические площадки и выставку техники, увидеть яркую водную феерию и парусную регату.

С каждым годом возрастает число победителей и призеров областного соревнования хлеборобов, увеличивается количество номинаций и всевозможных способов поощрения лучших тружеников. В этом году церемония награждения прошла в два этапа. Сначала большую группу награжденных чествовали в Браславской гимназии. Здесь со словами благодарности к присутствующим аграриям области обратились Борис Ефремов, заместитель председателя Витебского облисполкома, и Александр Христофоров, заместитель председателя Витебского областного Совета депутатов. Они вручили Почетные грамоты и благодарности. В числе награжденных — группа аграриев Дубровенского района. За добросовестный труд и высокий профессионализм Почетной грамотой Витеб¬ского облисполкома отмечен Михаил Куроедов, главный агроном ОАО «Боброво-Агро»; Почетной грамотой Витебского областного Совета депутатов награжден Геннадий Храмцов, водитель ОАО «Герой». Благодарность председателя Витебского облисполкома объявлена Александру Батяну, водителю ОАО «Якубово-Агро». Почетную грамоту комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома вручили Николаю Шабусову, водителю ОАО «Команина». Почетной грамотой республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК отмечен руководитель СХФ им.Ю.Смирнова ОАО «Оршанский КХП» Артура Сыса.

В целом же труженики Дубровенщины внесли хорошую лепту в общий каравай Витебской области. В районе намолочено 72030 тонн зерна при средней урожайности 37,3 центнера с гектара. И за этими цифрами — труд сотен тружеников и специалистов сельскохозяйственной отрасли.

Наша страна в этом году собрала 75-й мирный урожай. В знак благодарности воинам-освободителям официальные гости Браслава и руководители районов возложили венки и цветы к братской могиле советских воинов и партизан и почтили память погибших минутой молчания.

А затем началось праздничное шествие по городу. Делегации районов со своей атрибутикой и караваями из муки нового урожая под звуки музыки и громкие привет¬ствия браславчан и гостей города прошествовали к центральной площадке праздника в лесопарк Лесничевка. Именно здесь и состоялось главное действие фестиваля «Дажынкі-2019».

А началось оно с яркого представления снопов и караваев каждого района Витебской области. Затем главные символы праздника хлеборобов были вручены председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстнёву. Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко зачитал приветствие Президента страны Александра Лукашенко участникам и гостям областных «Дажынак». В нем прозвучали слова благодарности не только аграриям, но и работникам транспортных, перерабатывающих, промышленных предприятий, труженикам агросервиса, а также всем неравнодушным людям, которые помогали сельчанам в страду.













































































—Браслав сегодня встречает золотой фонд агропромышленного комплекса Витебщины. Это лучшие рядовые труженики, лучшие руководители и специалисты, которые от зари до зари сеют, растят и убирают урожай. Хлеб — больше чем продукт, в нем есть большой житейский символ. Это знак единения людей и величия нелегкого труда, — так начал свое выступление Николай Шерстнёв.

Он отметил, что климатические условия северного региона ежегодно держат аграриев области в напряжении. 2019 год не стал исключением. Весенняя засуха в западной части области, проливные дожди в разгар уборочной кампании привели к потерям части урожая. Но вопреки погодным катаклизмам аграрии Витебщины собрали 980 тысяч тонн зерна, что на 30% больше прошлогоднего намолота. Область выполнила госзаказ. По производству зерна на 1 балло-гектар пахотных земель с показателем 106 кг Витебская область заняла второе место, уступив лишь брестчанам, где этот показатель составил 112 кг.

Николай Шерстнёв подчеркнул, что более половины урожая Витебщины сформировали интеграционные структуры. Ряд районов увеличил валовой сбор зерна на 25-69%. Лидерами по намолоту зерна в этом году стал Оршанский район, где собрано 118 тысяч тонн хлеба. За ним идет Витебский район с намолотом 100 тысяч тонн.

В этом году на уборочной было задействовано 1240 зерноуборочных экипажей, из них пять экипажей достигли намолота более 4 тысяч тонн зерна. Трехтысячный намолот преодолели восемь экипажей. Рубеж в две тысячи покорился 24 экипажам. А число комбайнеров-тысячников возрастает с каждым годом: 319 экипажей превзошли тысячный рубеж на жатве 2019 года. Кстати, в нашем районе тысячный рубеж по намолоту зерна преодолели 35 комбайнеров.

Анализируя динамику развития растениеводства на Витебщине, Н.Шерстнёв отметил, что 2019 год стал яркой страницей в аграрной летописи области, но еще есть к чему стремиться. И привел интересные цифры. Так, рекордным в истории Витебщины был 1976 год. Тогда область получила 1 миллион 452 тысячи тонн зерна. И рекорд этот до сих пор не побит. Руководитель области призвал всех к серьезной и грамотной работе. А залог успеха он видит в сплоченной работе кадров, обеспеченности необходимой техникой и эффективном ее использовании.

Н.Шерстнёв поблагодарил работников сельхозотрасли, перерабатывающих организаций, фермеров, специалистов и руководителей, ученых-аграриев, ветеранов и молодежь — всех, от кого зависит конечный результат в получении сельскохозяйственной продукции. Пожелал всем здоровья, мира, добра и новых трудовых свершений.

Затем началась церемония награждения победителей областного соревнования. Среди районов на уборке зерновых и зернобобовых первое место занял Витебский район, второе — Верхнедвинский, третье — Городокский. Лучшей интеграционной структурой на уборке зерновых признано ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов».

Лучшим районом на уборке рапса в этом году стал Оршанский район, среди интеграционных структур — ОАО «Оршанский КХП».

Приятно отметить, что среди сельхозорганизаций, вошедших в интеграционные структуры, второе место заняло КУСХП «Приднепровский» Дубровенского района. Хозяйство награждено дипломом и денежной премией.

Главными героями «Дажынак», конечно же, являются комбайнеры и водители на отвозке зерна. И в их рядах — молодежь Дубровенщины. Так, среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей сельхозорганизаций в возрасте до 31 года в 1-ой группе победителем признан экипаж комбайна КУСХП «Зарубы» в составе Александра Федорцова и Юрия Глушакова. Во 2-ой группе лидером является старший комбайнер ОАО «Боброво-Агро» Юрий Куроедов. В соревновании среди молодых водителей, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов, в 3-ей группе лучшим стал Александр Воронков из ОАО «Придубровен¬ское». В номинации среди водителей 2-ой группы победителем признан Виктор Еронько из ОАО «Боброво-Агро».

На главной сцене «Дажынак» награды получили еще два дубровенца. Так, Андрей Дятлов, тракторист-машинист ОАО «Восток-Чирино» награжден Почетной грамотой министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. А учащемуся Дубровенского государ¬ственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства Виктору Мацулеву за победу в областном конкурсе профмастерства объявлена благодарность председателя Витебского облисполкома.

Поздравлений и подарков в этот день было много и персональных, и коллективных. По традиции на «Дажынках» подводят итоги работы по благоустройству, ведь этому направлению уделяется большое внимание. И как результат — все краше год от года становятся наши населенные пункты.

Победителем республиканского смотра-конкурса «Землепользование высокой культуры земледелия, благоустрой¬ство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов» среди сельсоветов признан Малобаховский сельсовет Дубровенского района. Председатель сельсовета Виктор Кузьменков получил диплом за победу в конкурсе и трактор для организации дальнейшей работы КУП «Бахово».

Самодеятельные и профессиональные артисты, лучшие ансамбли, творческие коллективы подарили труженикам села большой праздничный концерт.

Завершился он величественным гимном «Хлеб — всему голова» в исполнении заслуженной артистки России Варвары и сводного хора Витебской области. А эстафету фестиваля тружеников села город Браслав передал Витебску, где пройдут «Дажынкі-2020». Пусть в следующем году каравай Витебщины будет еще весомее, а число призеров Дубровенского района больше.