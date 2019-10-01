Почему белорусские суды не хотят защищать своих детей?

Источник материала: Ежедневник





Малолетнюю гражданку Беларуси забрали у матери и незаконно вывезли в Армению. Даже паспорт и гражданство чужой страны сделали, сфальсифицировав документы. С большими усилиями девочку вернули, но белорусский суд занял странную позицию по делу...

Предыстория

Белоруска Натали Минич вышла замуж за гражданина Армении по имени Ваган. Спустя несколько лет брак распался, оставив после себя руины семейного счастья и маленькую девочку.

Ваган уехал к себе на родину, но периодически приезжал в Беларусь и навещал дочь. Как рассказала "Ежедневнику" Натали, она препятствий свиданиям отца и дочери не чинила, даже напротив, была им очень рада. В подтверждение женщина даже показала многочисленные фотографии отца с дочерью, сделанные уже после развода. Это было подтверждено фактами и свидетелями в суде, хотя сам Ваган утверждает, что каждое свидание с дочерью у матери пришлось буквально выпрашивать.

Кто в данной ситуации прав, а кто виноват не суть важно. Все разногласия между родителями решаются определенным законом способом и оба родителя это прекрасно знали. И отец, и мать могли обратиться в суд и определить порядок общения с дочерью. Процедура эта не сложная, и вопрос решается довольно быстро. Но за 45 года, прошедших после расставания, никто в суд не обратился, что может свидетельствовать только о том, что обе стороны устраивал сложившийся порядок. И даже если кто хотел большего, то оно наверняка шло в разрез с законом, раз к его помощи никто не прибегал.

Взял и увез

16 декабря 2018 года Ваган, Натали и их дочь в очередной раз проводили вместе время. Сходили в зоопарк, потом устроились в одном из минских кафе. Все шло хорошо, без скандалов и взаимных претензий. Натали отошла на несколько минут в банк и пока там находилась, вдруг получила от бывшего мужа СМС: мол, мне жандарм не нужен, дочь верну в 20.00, телефон отключаю.

Натали сразу кинулась в кафе, но бывшего мужа и след простыл, как и дочери. Что происходило дальше без эмоций сложно описывать. Поэтому мы постараемся изложить лишь факты, которые стали известны значительно позже.

Взяв дочь, Ваган поехал с ней на вокзал, сел в поезд и уехал в Москву. На следующий день, они сели в самолет и улетели в Ереван. Важно отметить, что для того, чтобы перевезти девочку в одну страну, а потом в другую, был использован паспорт, полученный на дочь в Армении незаконным способом - с предоставлением документов изначально содержащих недостоверные данные. Этот паспорт потом был аннулирован правоохранительными органами Армении.

О том, как девочку возвращали домой и что при этом пережила мать - отдельная история. Сама Натали очень благодарна белорусскому консулу в Ереване и работникам главного консульского управления МИД Бларуси, которые приложили максимум усилий для возвращения малолетней гражданки Беларуси домой, доказывая, что она была вывезена из страны незаконно, с использованием документов, полученных обманным путем. В итоге на сторону Беларуси вынуждены были стать и армянские власти.

Спустя 10 дней после происшествия, Натали вернули ее дочь. Кроме того, Вагану на 5 лет запретили въезд в Беларусь - по причине незаконного вывоза за границу дочери.

Суд да дело

После возращения домой Натали обратилась в суд с требованием лишить Вагана родительских прав на том основании, что отец злоупотребил своим родительским правом. Поводом для обращения в суд стали опасения, что отец может повторить попытку похищения дочери.

Рассмотрев материалы дела и выслушав стороны, суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Все бы ничего, если бы ни одно обстоятельство.

Как констатировал суд, в соответствии с законодательством Беларуси отец имел право выезжать с дочерью за пределы страны и единственное, в чем он тут провинился, так это в том, что не поставил в известность мать, что "не может являться достаточным основанием для лишения родительских прав".

Проще говоря, суд вообще не дал никакой оценки тому обстоятельству, как отец воспользовался своим правом, каким способом его реализовал. Получается, раз имел право вывезти за границу, то мог воспользоваться для этого любым способом, в том числе и незаконным. Это аналогично, как если бы отец жестоко избивал дочь, а суд сказал бы: это не может являться основанием для лишения родительских прав, так как отец имеет право заниматься воспитанием ребенка.

Повторим, что основанием для подачи иска стало как раз злоупотребление отцом своим правом, поэтому вопрос о том, как реализовывалось это право, является ключевым при разрешении указанного спора. Как вообще в такой ситуации можно было не давать оценку способу вывоза девочки из страны? Не потому что ли, что факты здесь слишком красноречивы и однозначны?

Неубедительные объяснения

В свое оправдание Ваган заявил, что не собирался похищать дочь. Якобы мать не давала ему видеться с дочерью, поэтому он психанул и уехал с девочкой в Ереван. Однако эти объяснения не выдерживают никакой критики и опровергаются материалами дела и также материалами проверки правоохранительных органов.

Так, армянский паспорт на девочку был изготовлен еще в сентябре 2018 года, то есть за три месяца до вывоза девочки. В такой ситуации суды обычно занимают однозначную позицию, указывая, что продолжительность событий во времени говорит о несостоятельности доводов о совершении каких-то действий в состоянии аффекта, то есть в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, при котором лицо не могло в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими. Заблаговременное изготовление паспорта однозначно свидетельствует о том, что человек готовился к своим действиям, планировал их, а не просто импульсивно "психанул".

Кроме того, девочка была вывезена прямо с совместного семейного мероприятия. Как в такой ситуации вообще могут считаться состоятельными утверждения о том, что не дали повидаться с дочерью, поэтому психанул и увез?

Интересны пояснения Вагана и относительно незаконного получения паспорта на дочь с присвоением ей армянского гражданства. Как было установлено правоохранительными органами, для получения паспорта была предоставлена справка кондоминиума с изначально недостоверными данными о том, что девочка якобы постоянно проживала в Ереване с отцом.

Ваган заявил, что он сам не совершал никаких незаконных действий, направленных на получение армянского паспорта на дочь. Мол, "я заплатил юристу приличную сумму денег, чтобы он от моего имени получил паспорт".

Но возникает резонный вопрос: зачем нанимать юриста и платить ему приличную сумму денег (при том, что финансовые проблемы не давали возможности платить алименты), когда административная процедура получения паспорта довольно проста? И зачем вообще получать армянский паспорт, когда у девочки уже был белорусский и она является гражданкой Беларуси? Уже сам факт найма юриста для этих действий является противозаконным и не зря ведь гражданину Армении запретили въезд в Беларусь на 5 лет. Иными словами, нанимать кого-то и платить ему можно было лишь для того, чтобы обойти закон, когда обычным путем получить паспорт было невозможно. Это как нанять юриста и заплатить ему за получение водительского удостоверения, когда сам за рулем даже ни разу не сидел. А потом на голубом глазу заявлять "что он там утворил, я не знаю".

Удивительно, но суд не дал оценку еще одному немаловажному обстоятельству. По утверждению отца, он не собирался вывозить дочь, а просто хотел познакомить ее с родственниками и после Нового года вернуть домой. Но опять возникает резонный вопрос: почему этого нельзя было сделать по белорусскому паспорту? Если паспорт не давала мать, можно было обратиться в суд. В любом случае процедура отняла бы значительно меньше времени и средств, чем незаконное изготовление армянского паспорта. Но Ваган хотел и вывез из Беларуси девочку именно как гражданку Армении, якобы прописанную в Ереване и якобы проживающую там с отцом. Здесь опять же на ум приходит только одно объяснение: гражданку Беларуси нужно было бы потом возвращать обратно, а вот гражданку Армении - нет.

Тут с какой стороны не посмотри на ситуацию, везде прослеживается четкий умысел, детально продуманный план, который не удалось реализовать в полной мере лишь потому, что мать и МИД Беларуси, несмотря на праздничные дни, сработали быстро и слаженно.

Но поражают не столько действия Вагана, сколько оценка этих действий со стороны белорусского суда. Вернее, полное отсутствие данной оценки. В решении суда эти действия даже не упоминаются.

Прокурорский протест

С решением суда не согласилась даже прокуратура, которая указала в своем протесте, что суд не оценил в полной мере все обстоятельства по делу. В частности, что ответчик вывез несовершеннолетнюю за пределы страны при отсутствии документов, используя изготовленный незаконным способом паспорт гражданки Армении, что ребенок был возращен матери только после вмешательства дипломатических представительств Беларуси и Армении.

По мнению прокуратуры, все эти действия свидетельствуют о том, что ответчик пытался "противоправным способом легализовать нахождение ребенка на территории Республики Армения, тем самым оставив его на длительное время в чужом государстве". Аналогичную, только более развернутую жалобу подала и сама Натали Минич, но судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда, рассмотрев в апелляционном порядке поданные жалобу и протест прокурора, все же оставила решение суда первой инстанции в силе.

Что особенно поражает, так это то, что суд опять констатировал, что ответчик имел право вывезти дочь в Армению, и виноват лишь в том, что не поставил мать в известность, что "не может служить основанием для лишения родительских прав". Все остальные действия ответчика, связанные с "прогулкой" в Армению, судом даже не упоминаются и никак не оцениваются, хотя именно на основании их прокурор и Натали Минич делают вывод, что отец девочки злоупотребил своими правами.

Последствия

Как уже говорилось выше, Натал однозначно оценивает действия бывшего мужа как похищение ребенка и боится, что попытка повторится, если суд ее не защитит. Но суть проблемы все же не в данной конкретной семье. Указанные действия белорусских судов свидетельствуют о том, им проще не вникать в проблему, а оставить как есть, не думая фактически о защите белорусских детей.

Ведь объективная реальность по описанному делу такова: человек совершил ряд незаконных умышленных действий, направленных на незаконный вывоз ребенка из страны проживания. Это признали правоохранительные органы и дипломатические ведомства двух стран, прокуратура. Но суд эти действия просто игнорирует, будто их не было вовсе. В итоге за ряд незаконных действий, имеющих непосредственное отношение к безопасности ребенка, виновное лицо хоть и было формально наказано (запрет на въезд в Беларусь сроком на 5 лет), но никакой защиты от повторения этих действий мать так и не получила.

В сухом остатке мы получаем прецедент, который будет подвигать родителей решать свои проблемы не с помощью закона, а обходным путем, в ущерб интересам ребенка.

Зачем обращаться в суд, определять порядок общения с ребенком, когда можно просто взять и увезти его, куда хочешь. Можно даже в чемодан засунуть, чтобы на изготовление паспорта не тратиться. Все равно ведь за это никаких последствий не будет. Суд просто скажет "имел право" и не станет даже разбираться, было злоупотребление этим правом или нет.