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Минское «Динамо» вырвало победу у «Сочи» в КХЛ

02.10.2019 07:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минское «Динамо» вырвало победу у «Сочи» в КХЛ
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

«Динамо» играло дома. Команда сходу завладела инициативой. Это вылилось в заброшенную Пулккиненом шайбу (22-я). На старте третьего периода гостям удалось отыграться: шайба влетела в ворота Энрота после нескольких рикошетов. Гол в свой актив записал Сергей Шмелев (46-я).

Основное время матча победителя не выявило. В овертайме сильнее были хозяева. Уже на 62-й минуте забросил Артём Демков.

«Команда «Сочи» провела отличную выездную игру. Они смогли усыпить нашу бдительность. Нам немножко недоставало эмоций в игре и желания играть перед нашими болельщиками. Мы не можем себе так позволять на родной арене. Хоккей – это такая игра, иногда бывает, что показываешь хорошую игру, но не получаешь результата. Порой ты показываешь такую игру, как сегодня, но побеждаешь. Поэтому я очень рад нашей победе», – прокомментировал исход матча главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.

Сейчас у «Динамо» 13 очков и 7-е место таблицы западной конференции «регулярки». Для выхода в плей-офф надо попасть в топ-8. 

Минское «Динамо» вырвало победу у «Сочи» в КХЛ
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Теги: Минск
 
 
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В очередном матче в рамках Континентальной хоккейной лиги «зубры» обыграли соперника в овертайме.
 
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