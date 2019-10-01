Минское «Динамо» вырвало победу у «Сочи» в КХЛ

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«Динамо» играло дома. Команда сходу завладела инициативой. Это вылилось в заброшенную Пулккиненом шайбу (22-я). На старте третьего периода гостям удалось отыграться: шайба влетела в ворота Энрота после нескольких рикошетов. Гол в свой актив записал Сергей Шмелев (46-я).

Основное время матча победителя не выявило. В овертайме сильнее были хозяева. Уже на 62-й минуте забросил Артём Демков.

«Команда «Сочи» провела отличную выездную игру. Они смогли усыпить нашу бдительность. Нам немножко недоставало эмоций в игре и желания играть перед нашими болельщиками. Мы не можем себе так позволять на родной арене. Хоккей – это такая игра, иногда бывает, что показываешь хорошую игру, но не получаешь результата. Порой ты показываешь такую игру, как сегодня, но побеждаешь. Поэтому я очень рад нашей победе», – прокомментировал исход матча главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.