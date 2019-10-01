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В Минске подорожала принудительная эвакуация автомобилей
Источник материала: Tut.by
Мингорисполком поднял цены на принудительную эвакуацию и хранение транспортных средств. Соответствующее решение
Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Последний раз тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей менялись 1 декабря 2016 года.
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Последний раз тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей менялись 1 декабря 2016 года.
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