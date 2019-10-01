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В Минске подорожала принудительная эвакуация автомобилей

02.10.2019 07:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мингорисполком поднял цены на принудительную эвакуацию и хранение транспортных средств. Соответствующее решение было опубликовано 2 октября на Национальном правовом интернет-портале.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Наименование работ (услуг) Единица измерения Было (руб.) Стало (руб.)

1. Принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства на охраняемую стоянку:

1.1. транспортного средства с полной погрузкой на эвакуатор

 доставка 60 63
1.2. транспортного средства с частичной погрузкой на эвакуатор доставка 50 53
2. Хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке: 2.1. за 1−3 суток хранения сутки 7,0 7,4
2.2. за 4−9 суток хранения сутки 4,0 4,2
2.3. за 10 и последующие сутки хранения сутки 3,0 3,2

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Последний раз тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей менялись 1 декабря 2016 года.

 
 
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Последний раз тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей менялись 1 декабря 2016 года.
 
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