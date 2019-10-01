Его не остановить! Роналду установил новый рекорд

Источник материала: Tut.by

Во вчерашнем матче Лиги чемпионов «Ювентус» дома выиграл у «Байера» (3:0). Тем самым нападающий туринцев Криштиану Роналду установил еще один рекорд, который будет сложно кому-либо побить в ближайшее время.



Reuters

Он одержал 102-ю победу в турнире и вышел на первое место по этому показателю, опередив экс-вратаря «Реала» и «Порту» Икера Касильяса (101 победа). При этом очевидно, что Касильяс уже не сможет составить конкуренцию Криштиану.

Третье место в рейтинге занимает экс-игрок «Барселоны» Хави (91), на четвертом — ближайший более-менее реальный конкурент Роналду — Месси с 80 победами в турнире.

Также отметим, что в прошедшем матче нападающий сумел отметиться голом, и для 34-летнего португальца это 127-й мяч в турнире.

Ближайший преследователь Роналду по этому показателю — опять Лионель Месси, но 32-летний аргентинец забил 112 голов. Кстати, вообще во всех еврокубках Роналду забил 130 мячей, а Месси — 115.

Напомним, ранее португалец установил еще один рекорд, но уже за свою национальную сборную. Он стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы с показателем в 25 мячей.