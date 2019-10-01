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Саркози пойдет под суд за незаконное финансирование избирательной компании

02.10.2019 08:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Высший апелляционный суд Франции отклонил апелляцию Николя Саркози по делу о нелегальном финансировании избирательной компании 2012 года. Бывший президент Франции предстанет перед судом, сообщает Le Monde.

Дело касается финансирование избирательной кампании Саркози на выборах 2012 года, на которую он потратил более положенных по закону 22,5 млн евро. Расходы скрывались через пиар-агентство Bygmalion и партию Саркози UMP. Агентство по подложным счетам перечисляло деньги якобы на мероприятия партии, а на самом деле на кампанию Саркози.

Защита Саркози настаивала, что экс-президент уже понес наказание за перерасход средств в 2013 году. Тогда Конституционный совет выявил перерасход на сумму более 363 тысяч евро. Саркози обязали возместить сумму в бюджет. Однако схема с использованием агентства открылась в 2014 году, и выяснилось, что Саркози потратил на 20 млн евро больше, чем положено.


Апелляционный суд постановил, что Саркози получал выгоду от мошеннической схемы, хотя следствие и не установило, что экс-президент организовал ее или участвовал в ней.

Саркози грозит год лишения свободы и штраф в размере 3 750 евро.
 
 
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Высший апелляционный суд Франции отклонил апелляцию Николя Саркози по делу о нелегальном финансировании избирательной компании 2012 года. Бывший президент Франции...
 
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