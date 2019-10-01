В Беларуси написали первый отечественный учебник по истории экономики

Ранее в белорусской экономической науке не было учебных пособий, имеющих национальную специфику. Как правило, обучение в вузах велось при помощи работ, написанные российскими учеными. Представленный учебник имеет четко выраженную национальную специфику. Он подготовлен на основе серии научно- практических конференций по проблемам экономической теории, проведенным в ведущих учебных заведениях нашей страны, при непосредственном участии авторов работы, пишет