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В Беларуси написали первый отечественный учебник по истории экономики

02.10.2019 08:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый учебник по истории экономических учений издан в Беларуси для студентов высших учебных заведений.



Ранее в белорусской экономической науке не было учебных пособий, имеющих национальную специфику. Как правило, обучение в вузах велось при помощи работ, написанные российскими учеными. Представленный учебник имеет четко выраженную национальную специфику. Он подготовлен на основе серии научно- практических конференций по проблемам экономической теории, проведенным в ведущих учебных заведениях нашей страны, при непосредственном участии авторов работы, пишет "Вечерний Брест". 
 
Теги: Брест
 
 
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Первый учебник по истории экономических учений издан в Беларуси для студентов высших учебных заведений.
 
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