|
В Беларуси написали первый отечественный учебник по истории экономики
Источник материала: Партизан
Первый учебник по истории экономических учений издан в Беларуси для студентов высших учебных заведений.
Ранее в белорусской экономической науке не было учебных пособий, имеющих национальную специфику. Как правило, обучение в вузах велось при помощи работ, написанные российскими учеными. Представленный учебник имеет четко выраженную национальную специфику. Он подготовлен на основе серии научно- практических конференций по проблемам экономической теории, проведенным в ведущих учебных заведениях нашей страны, при непосредственном участии авторов работы, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый учебник по истории экономических учений издан в Беларуси для студентов высших учебных заведений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)