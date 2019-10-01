Они что-то знают? Старт БелАЭС могут отложить, заявили в Литве

Об этом сообщает Sputnik. По ее словам, у Минска могут возникнуть проблемы из-за решения стран, входящих в регион, не закупать электроэнергию с объекта.





«Соответствовать требованиям всех протоколов непросто самой БелАЭС, еще и с учетом того, что наши соседние страны тоже стоят на этой позиции — не покупать электроэнергию с БелАЭС. <…> Мы считаем, что и сама процедура начала ее деятельности может немного отдалиться», — заявила министр.





Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что балтийские республики пока не смогли выработать единую линию по вопросу приобретения электроэнергии с БелАЭС. Тем не менее он подчеркнул, что Вильнюс не собирается отступать от своей принципиальной позиции по этому вопросу.





Спор Литвы и Белоруссии вокруг БелАЭС

Отношения Вильнюса и Минска обострились на фоне строительства Белорусской АЭС. Объект располагается в Гродненской области, в 50 километрах от литовской столицы.





Балтийские политики считают, что БелАЭС представляет «угрозу» национальной безопасности, и призывали соседние страны бойкотировать проект. Также в Литве на законодательном уровне запретили импортировать электроэнергию из третьих стран, где находятся «небезопасные» АЭС.









В Минске неоднократно подчеркивали, что станция строится в соответствии с нормами безопасности, и приводили конкретные факты. Более того, международные эксперты уже подтвердили отсутствие рисков для соседних стран, однако Литва продолжает настаивать на своей позиции, игнорируя мнение международных инстанций.





Ранее премьер Литвы Саулюс Сквернялис посетовал на упущенное время в борьбе с БелАЭС. Он отметил, что Вильнюс только недавно обратился за помощью к ЕС по этому вопросу. По словам главы кабмина, если бы такие дипломатические меры были приняты раньше, то шансы остановить строительство или превратить АЭС в «безопасную» станцию были бы выше.



