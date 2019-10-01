Литовский сайт с информацией об инциденте на БелАЭС «упал» во время учений

В 10 часов утра жители Вильнюса услышали сирены и получили СМС. Таким образом была проведена проверка системы общественного оповещения и информирования о ЧС. Эта система проверяется два раза в год, однако на этот раз сценарий учений предполагал инцидент на атомной станции в Островце.





«Я настоятельно рекомендую жителям проверить, доходит ли эта информация до вас. Если нет, не стесняйтесь позаботиться о вашей безопасности — посетите сайт о готовности к чрезвычайным ситуациям в Литве lt72.lt, чтобы настроить свои телефоны в соответствии с предоставленными инструкциями», — рассказала министр внутренних дел Рита Тамашюнене журналистам сегодня во время старта учений, передает пресс-служба МВД Литвы.





Как сообщают очевидцы, жители Литвы действительно получали СМС с оповещением и адресом сайта, после чего lt72.lt прекратил работу из-за взрывного роста посещаемости.В 10 часов утра жители Вильнюса услышали сирены и получили СМС. Таким образом была проведена проверка системы общественного оповещения и информирования о ЧС. Эта система проверяется два раза в год, однако на этот раз сценарий учений предполагал инцидент на атомной станции в Островце.









«Я настоятельно рекомендую жителям проверить, доходит ли эта информация до вас. Если нет, не стесняйтесь позаботиться о вашей безопасности — посетите сайт о готовности к чрезвычайным ситуациям в Литве lt72.lt, чтобы настроить свои телефоны в соответствии с предоставленными инструкциями», — рассказала министр внутренних дел Рита Тамашюнене журналистам сегодня во время старта учений, передает пресс-служба МВД Литвы.





Как сообщают очевидцы, жители Литвы действительно получали СМС с оповещением и адресом сайта, после чего lt72.lt прекратил работу из-за взрывного роста посещаемости.











