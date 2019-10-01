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Литовский сайт с информацией об инциденте на БелАЭС «упал» во время учений
Источник материала: Партизан
1 октября в Литве начались учения, в рамках которых будет смоделирован ядерный или радиологический инцидент на атомной электростанции на территории Беларуси. Учения продлятся до 4 октября.
В 10 часов утра жители Вильнюса услышали сирены и получили СМС. Таким образом была проведена проверка системы общественного оповещения и информирования о ЧС. Эта система проверяется два раза в год, однако на этот раз сценарий учений предполагал инцидент на атомной станции в Островце.
«Я настоятельно рекомендую жителям проверить, доходит ли эта информация до вас. Если нет, не стесняйтесь позаботиться о вашей безопасности — посетите сайт о готовности к чрезвычайным ситуациям в Литве lt72.lt, чтобы настроить свои телефоны в соответствии с предоставленными инструкциями», — рассказала министр внутренних дел Рита Тамашюнене журналистам сегодня во время старта учений, передает пресс-служба МВД Литвы.
Как сообщают очевидцы, жители Литвы действительно получали СМС с оповещением и адресом сайта, после чего lt72.lt прекратил работу из-за взрывного роста посещаемости.В 10 часов утра жители Вильнюса услышали сирены и получили СМС. Таким образом была проведена проверка системы общественного оповещения и информирования о ЧС. Эта система проверяется два раза в год, однако на этот раз сценарий учений предполагал инцидент на атомной станции в Островце.
«Я настоятельно рекомендую жителям проверить, доходит ли эта информация до вас. Если нет, не стесняйтесь позаботиться о вашей безопасности — посетите сайт о готовности к чрезвычайным ситуациям в Литве lt72.lt, чтобы настроить свои телефоны в соответствии с предоставленными инструкциями», — рассказала министр внутренних дел Рита Тамашюнене журналистам сегодня во время старта учений, передает пресс-служба МВД Литвы.
Как сообщают очевидцы, жители Литвы действительно получали СМС с оповещением и адресом сайта, после чего lt72.lt прекратил работу из-за взрывного роста посещаемости.
1 октября жители, которые услышат звук сирен, должны немедленно включить литовское радио или телевидение и послушать информацию о надвигающихся угрозах и о том, как к ним подготовиться. Граждане будут видеть и слышать информацию и сообщения, связанные с имитацией радиационного или ядерного события в рамках учений.
Днем в 2 часа дня МВД созовет правительственную чрезвычайную комиссию во главе с министром внутренних дел Ритой Тамашунине. Во время заседания комиссия после голосования назначит руководителя операционного центра для проведения учений.
1 октября жители, которые услышат звук сирен, должны немедленно включить литовское радио или телевидение и послушать информацию о надвигающихся угрозах и о том, как к ним подготовиться. Граждане будут видеть и слышать информацию и сообщения, связанные с имитацией радиационного или ядерного события в рамках учений.
Днем в 2 часа дня МВД созовет правительственную чрезвычайную комиссию во главе с министром внутренних дел Ритой Тамашунине. Во время заседания комиссия после голосования назначит руководителя операционного центра для проведения учений.
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1 октября в Литве начались учения, в рамках которых будет смоделирован ядерный или радиологический инцидент на атомной электростанции на территории Беларуси....
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