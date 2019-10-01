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Названы самые опасные районы, на дорогах которых все чаще появляются крупные животные

02.10.2019 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На дорогах Беларуси все чаще появляются крупные копытные животные — лоси, олени, косули. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на ГАИ Минской области.



Активность животных обусловлена миграцией в брачный сезон. По данным ГАИ, в одном только Минском районе за этот год уже произошло 23 ДТП с участием диких животных.

В Минской области копытных животных чаще всего можно встретить на дорогах Логойского, Борисовского, Столбцовского и Березинского районов. 

На оживленных участках трасс есть специальные ограждения, однако это не всегда помогает.

Поэтому ГАИ рекомендует водителей быть бдительными на дорогах, особенно в вечернее и ночное время суток.
 
 
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На дорогах Беларуси все чаще появляются крупные копытные животные — лоси, олени, косули. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на ГАИ Минской области.
 
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