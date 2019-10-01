70-летие образования КНР. В Пекине – крупнейший военный парад и концерт, в Гонконге – протесты и столкновения

Как сообщает газета South China Morning Post, утром на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся крупнейший военный парад. В нем приняли участие 15 тыс. военных, были показаны 740 единиц техники, включая новейшие баллистические ракеты и беспилотники. Парад принимал председатель КНР Си Цзиньпин. Празднование в Пекине завершилось концертом и фейерверком.





В то же время в Гонконге проходили антиправительственные демонстрации, отмечает South China Morning Post. Столкновения произошли как минимум в 13 районах города, 18-летний протестующий был ранен полицейским, правоохранители задержали более 180 человек.