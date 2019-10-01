|
Дмитрий Турсунов стал отцом
Источник материала: Партизан
Тренер первой ракетки Беларуси Арины Соболенко Дмитрий Турсунов стал отцом. Об этом сообщила в Инстаграме возлюбленная 36-летнего российского специалиста Адель.
Ребенок появился на свет в США предположительно до отъезда Турсунова с Соболенко в Азию.
Мои любимые, наконец-то можно поделиться с вами своим самым главным событием в жизни! Принимаю поздравления. Желаю каждому человеку познать это счастье! Это лучшее, что только может быть! Безусловное счастье и любовь. Всем мира и любви, — написала Адель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер первой ракетки Беларуси Арины Соболенко Дмитрий Турсунов стал отцом. Об этом сообщила в Инстаграме возлюбленная 36-летнего российского специалиста Адель.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)