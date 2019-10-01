Дмитрий Турсунов стал отцом









Ребенок появился на свет в США предположительно до отъезда Турсунова с Соболенко в Азию.





Мои любимые, наконец-то можно поделиться с вами своим самым главным событием в жизни! Принимаю поздравления. Желаю каждому человеку познать это счастье! Это лучшее, что только может быть! Безусловное счастье и любовь. Всем мира и любви, — написала Адель.



