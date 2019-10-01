ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве арестовали дочь беглого белорусского бизнесмена и владелицу минских клубов Вику Аверьянову

02.10.2019 07:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Москве для экстрадиции в Беларусь арестовали гендиректора ЗАО «Интэкс», владеющего популярными клубами в Минске, Викторию Аверьянову, дочь беглого белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова. Следственный комитет Беларуси обвиняет женщину в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

В Москве арестовали дочь беглого белорусского бизнесмена и владелицу минских клубов Вику Аверьянову
В издании отмечают, что уклонение от уплаты налогов не является в России преступлением, к которому может быть применен такой арест, как мера пресечения. Также подчеркивается, что ранее летом российский суд уже отклонял требование о взятии Виктории Аверьяновой под стражу. А согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) России, нельзя дважды избирать меру пресечения по одним и тем же основаниям. Тем не менее на новом заседании дежурный судья определил женщину на два месяца в СИЗО.

Виктория Аверьянова является гендиректором двух компаний — «Бистроф», занимающейся торговлей, и «Интэкс», управляющей несколькими семейными ресторанами и клубами, которая включает в себя все клубы и кафе семейства (когда-то туда входили Madison Club, «Блиндаж», «Африка», U2).


В 2017 году Следственный комитет Беларуси возбудил в отношении Виктории Аверьяновой уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от налогов в особо крупном размере). По версии следствия, уклонение от налогов на общую сумму 890 тыс. белорусских рублей допустили клубы «Медисон», «Африкана» и «Табу», управляемые «Интэкс».

Как пишет TUT.by, Виктория Аверьянова — старшая дочь беглого белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова. Два года назад СК сообщил о задержании шести человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд», управляющего Madison Royal Club и других. Их подозревали в уклонении от уплаты налогов. Все эти бизнесы контролировал Юрий Аверьянов.

Он покинул Беларусь и переехал в Германию. Его старшая дочь — в Россию, где воспитывает двух детей, младший из которых родился как раз в разгар расследования.

Генпрокуратура сообщила, что Юрию Аверьянову расширили обвинение. Помимо неуплаты налогов, его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Минск добивается экстрадиции бизнесмена из Германии.

В начале этого года расследование было завершено. Ущерб оценили в один миллион рублей.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве для экстрадиции в Беларусь арестовали гендиректора ЗАО «Интэкс», владеющего популярными клубами в Минске, Викторию Аверьянову, дочь беглого белорусского...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске подорожала принудительная эвакуация автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика