Березовский сыродельный комбинат за год влился в «Савушкин продукт»

Реорганизация БСК завершилась 1 октября. Его площадки вошли в состав «Савушкин продукта» в качестве производственного филиала компании в Березе с производственным цехом в Ивацевичах и производственного филиала в Иваново.





На Березовском сыродельном комбинате сейчас модернизируют ключевые производства. Реконструкцию начали с цеха приемки молока, а параллельно расширяют цеха по производству, созреванию и хранению сыров. Производственные мощности увеличат и по другим направлениям.





В ближайшей перспективе в Березе установят новую линию по производству сыра, которая позволит нарастить объемы выпуска сыров до 100 тонн в сутки. Здесь разместится самое крупное в стране сырное производство.









Всего же с момента покупки «Савушкин продукт» инвестировал в развитие БСК более 20 млн рублей. Всего в ближайшие два года на модернизацию березовского комбината планируется направить около 35 млн долларов.





Напомним, «Савушкин продукт» приобрел контрольный пакет акций «Березовского сыродельного комбината» осенью прошлого года. По согласованию с Александром Лукашенко без проведения аукциона (конкурса) компании Александра Мошенского был продан госпакет в размере 62,6% за 86,3 млн рублей. В последствие группа «Санта», куда входит «Савушкин продукт», еще больше нарастила свою долю, что позволило начать реорганизацию БСК.



