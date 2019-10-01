Одиозный Глазьев утвержден на посту министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК

"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, состоялось ли назначение Глазьева.





Пресс-служба ЕЭК в августе сообщала, что Глазьев сменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике. Его кандидатура была одобрена главами правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и представлена на утверждение глав государств Евразийского союза на заседании 1 октября в Ереване. Валовая в конце августа возглавила штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, сменив на этом посту датчанина Михаэля Меллера.









Коллегия ЕЭК (исполнительный орган комиссии) состоит из 10 министров - по два представителя от каждой страны - участницы Евразийского экономического союза. Согласно процедуре, если место министра становится вакантным, то или иное государство ЕАЭС представляет кандидатуру для рассмотрения на совете ЕЭК на уровне вице-премьеров стран союза. В случае одобрения соответствующего проекта решения Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) вице-премьерами он рассматривается на уровне Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств. В случае положительного решения и на этом уровне вопрос выносится на рассмотрение членами ВЕЭС.









Что Глазьев успел насоветовать Путину?









2014 год. Предложил создать собственную платежную систему и ввести запрет на хождение доллара





В ответ на санкции в отношении России Сергей Глазьев предложил российскому минфину план защиты российской экономики от санкций со стороны стран НАТО. Он состоял из 15 пунктов.





В частности, он предлагал построить экономику, независящую от Запада. В частности, как цитировали план "Ведомости", государство должно подготовиться к замораживанию валютных счетов России. По мнению Глазьева, нужно было вывести все активы и счета в евро и в долларах из стран НАТО в нейтральные и провести опережающую продажу облигаций стран НАТО. Банку России Глазьев советовал быстро сократить долларовые инструменты и избавиться от гособлигаций стран, которые заявили о поддержке антироссийских санкций.





Также он предлагал ограничить размер валютных счетов в российских банках. Это, по его мнению, предотвратило бы спекуляции с рублем и бегство капитала. Кроме того, писал Глазьев, необходимо провести разъяснительную работу с населением, "чтобы оно не надеялось на валюту: это нецелесообразно, валютные обязательства комм ческих банков при введении санкций тоже будут заморожены", - писали "Ведомости".





"Правда заключается в том, что это американцы хотят запретить использование доллара для России. Если американский президент примет решение о замораживании российских активов, [...] американцы откажутся выполнять свои обязательства. Значит, ваши деньги в долларах, хранимые на депозите в российском банке, тоже не будут признаваться США в качестве своих платежных обязательств. Если банк успеет их вовремя продать, может быть, вам он деньги вернет в другой валюте. А если нет, то так и останетесь с записью на счете в вашу пользу и ощущением кредитора США, которого дядя Сэм "кинул на деньги", - комментировал он свои предложения в интервью РБК.





"Приписывать мне страшилку, которая исходит от американцев, - просто смешно", - возмущался он.









2015 год. Предложил напечатать 20 трлн рублей для поддержки экономики





В 2015 году российский ВВП снизился на 3,7%. Это был первый год после аннексии Крыма и последовавших за этим западных санкций. В тот год российские чиновники и экономисты пытались понять, когда же кризис достигнет дна. Происходящее ухудшение показателей они называли "новой экономической реальностью".





В это время Глазьев подготовил для Совета безопасности РФ доклад о дополнительных мерах по преодолению экономических санкций против РФ.





В нем помимо прочего он предложил программу по выдаче дешевых кредитов промышленности и институтам развития. Фактически он предлагал "включить печатный станок" и напечатать 20 трлн рублей для поддержки экономики на пять лет.





"При этом Сергей Глазьев выдвигает довольно необычную идею поддержки частных компаний: их господдержка осуществляется при "встречных обязательствах перед государством по производству продукции (или оказанию услуг) в определенном объеме в определенные сроки по определенным ценам". В противном случае на частные компании возлагается долг перед государством "в размере стоимости непроизведенной продукции", - пересказывал доклад "Коммерсант".





2016 год. Предложил собирать с валютных спекулянтов по 1 трлн рублей





Советник президента России призвал обложить так называемым налогом Тобина валютные операции на Московской бирже. Такой налог даже по ставке 1% позволит ежеквартально пополнять бюджет на 1 трлн рублей, сказал он.





"Объем валютных спекуляций на Московской бирже вырос пятикратно и достиг невероятной суммы в 100 трлн руб. в квартал. Это единственный источник прибыли, который искусственно создан, и прибыль там генерируется за счет сбережений и доходов граждан", - заявил Глазьев.





2016 год. Предсказал отмену санкций после избрания Трампа





"Я думаю, Трамп, как прагматичный человек, отменит антироссийские санкции, которые наносят ущерб и американскому бизнесу", - сказал Глазьев.





Санкции не отменили.









2018 год. Обвинил Банк России в падении рубля





Советник президента счел, что центробанк не выполняет своих конституционных обязанностей, отдав курсообразование на "откуп финансовым спекулянтам".





"Если бы центральный банк вернулся к исполнению своих обязанностей, рубль был бы у нас стабильный, начиная с 2014 года, и не было бы вообще никаких колебаний", - сказал Глазьев.





2019 год. Предложил внедрить криптовалюту в Крыму для привлечения инвестиций





Глазьев предложил внедрить в Крыму цифровые денежные технологии. "Это резко снизит трансграничные барьеры. Иностранные инвесторы не могут прийти потому, что боятся санкций, санкции в основном осуществляются через банки", - сказал он.



