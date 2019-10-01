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Прокуратура опять обратила внимание на внешнюю дебиторку белорусских предприятий

02.10.2019 09:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Прокуратура опять обратила внимание на внешнюю дебиторку белорусских предприятий

Прокуратура Минского района установила нарушения в ходе проверки соблюдения законодательства при заключении и исполнении внешнеторговых договоров, а также порядка проведения расчетов за поставленную продукцию в ОАО «Минский мясокомбинат».

Так, между ОАО «Минский мясокомбинат» и одним из предприятий Республики Казахстан в январе 2018 года заключен договор купли-продажи мясных, колбасных изделий и полуфабрикатов на условиях их полной предоплаты. На практике же белорусский субъект хозяйствования неоднократно отпускал продукцию контрагенту в Казахстан без предоплаты, необоснованно предоставлял покупателю отсрочку платежей при наличии непогашенной дебиторской задолженности, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Реализация продукции на условиях отсрочки платежей впоследствии повлекла неисполнение иностранным предприятием договорных обязательств в сумме более 10 млн российских рублей.

Аналогичная ситуация возникла и при заключении ОАО в декабре 2018 года внешнеторгового договора с одним из предприятий Российской Федерации: сделку заключили на следующий день после отгрузки продукции покупателю, хотя одним из ее условий была полная предоплата товара. В этот же день стороны подписали спецификацию к договору, согласно которой российскому предприятию уже предоставлялась отсрочка оплаты на 75 календарных дней. В итоге деньги поступили только за часть отгруженного товара. Размер задолженности на момент прокурорской проверки составил более 1 млн российских рублей.

В целях устранения нарушений законодательства о внешнеэкономической деятельности прокуратура Минского района внесла представление в ОАО «Минский мясокомбинат». После его рассмотрения 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В результате принятых белорусским предприятием мер по сокращению просроченной дебиторской задолженности российский контрагент погасил долг за поставленную продукцию в полном объеме, а предприятие из Казахстана - частично в размере 400 тыс. российских рублей.

Для взыскания оставшейся суммы задолженности прокуратура Минского района в интересах ОАО «Минский мясокомбинат» предъявила иск в экономический суд, цель которого - обеспечить возврат валютной выручки в страну.

 
 
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Прокуратура Минского района установила нарушения в ходе проверки соблюдения законодательства при заключении и исполнении внешнеторговых договоров, а также...
 
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