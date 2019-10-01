Пусть же осень жизни вашей долго-долго будет!

Источник материала: Ивьевский край

1 октября в Ивье прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека, на котором чествовали ветеранов труда, проработавших в разных отраслях и посвятивших свою жизнь процветанию района.





















































Этот праздник – дань вековым обычаям, праздник уважения и почитания старшего поколения.

Главная цель мероприятия – привлечение внимания к пожилым людям, возможность еще раз напомнить об их значимости в жизни региона.

В нем приняли участие граждане пожилого возраста, ветераны, активисты общественных организаций и объединений пенсионеров.

День пожилого человека — это праздник, который получил широкое признание в нашем обществе как день чествования людей, прошедших большой жизненный путь, заслуживших всеобщее уважение добросовестным трудом, выполнением профессионального, воинского и гражданского долга, активным участием в созидании промышленного, научного и культурного потенциала нашей страны.

Представителей старшего поколения Ивьевщины поздравил председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак:

-Достойные, стойкие, умные, уважаемые, вы – символ преемственности поколений, а праздник лишь возможность лишний раз сказать слова благодарности. Вы – пример нравственности, оптимизма, духовной культуры. Мы благодарим вас за подвиг и труд. В нашем государстве есть возможность социальной поддержки пожилых людей. А возраст измеряется состоянием души.

Александр Иванович пожелал гостям мероприятия счастья, здоровья, энергии.

Следует отметить, что в Ивьевском районе расширяются меры поддержки ветеранов, реализуются программы и проекты, направленные на улучшение медицинского и социального обслуживания граждан пенсионного и предпенсионного возраста, их профессиональное переобучение и успешную самореализацию.

Председатель Ивьевской районной организации ветеранов И.С. Жидель:

-Сення я не віншую пажылых людзей, а кланяюся ім!

Иван Станиславович адресовал слова благодарности учащимся-волонтерам за помощь в повседневных делах, всем учреждениям района, представителям духовенства, врачам и медсестрам, работникам культуры и, конечно, руководству района – за поддержку:

- Дзякуй за тое, што дапамагаеце ўзрушыць і падняць жыццевы тонус пажылому чалавеку!

Каждый выходящий на сцену с подарками и поздравлениями терялся в догадках, как обращаться к виновникам торжества.

Когда не хочется говорить «День пожилых людей», звучат другие слова.

Во-первых, это «праздник молодых душой людей», в обращении к которым прозвучали слова отца Вячеслава:

- В ваших глазах искрится жизнь. А старость – это не радость, а спасительная неизбежность, что гораздо важнее. Господь дает возможность жить и жить хорошо. Может стареть тело, но не душа.

Любовь к Богу и людям не умирает, а живет вечно.

Отец Вячеслав подарил ТЦСОН Ивьевского района Евангелие с напутствием людям его читать, а также стихи Евтушенко «Мы стареем не от старости» и пожелал всем, чтоб «не иссушились» души.

Во-вторых, это «День людей в золотой поре», когда дети выросли, внуки и правнуки подрастают, наступает возраст, в котором начинается новая веха жизни, и люди готовы принимать самое живое участие в делах города, района и области.

Сердечно поздравили всех собравшихся и поблагодарили их за активность директор ТЦСОН Ивьевского района Кристина Мечиславовна Трофимчик и председатель Ивьевской организации Белорусского общества Красного Креста Ирина Иосифовна Кузьмина.

К.М. Трофимчик:

- Ваши морщинки – лучики жизни. Не стыдитесь их. Вы – пример для подражания. Спасибо за участие в делах центра и города.

И.И. Кузьмина:

- Спасибо волонтерам Ивьевской организации Белорусского общества Красного Креста. У вас молодые щедрые сердца, и вы делитесь с другими опытом, знаниями, щедростью души и добротой. Пусть все это вернется вам сторицей!

В-третьих, это «День мудрого человека», обладающего огромным багажом знаний и опытом. День пожилого человека - важный праздник для того, кто прожил длинную и порой непростую жизнь. Отмечая этот день, мы отдаем дань уважения людям, за плечами которых большая жизнь с ее радостями и трудностями, удачами и падениями.

Вот как говорил Ксендз Ян Гавецкий, настоятель Костела Святых Апостолов Петра и Павла:

- Гэта свята – стымул успомніць чалавека сталага, каторы многа перажыў: і радаснае, і смутнае. Такі чалавек мае жыццевы вопыт. Таму маладым вельмі важна прыслухацца і прыгледзецца да старэйшых. Рабіць гэта трэба штодзенна. А дарослым варта помніць, што яны – фундамент, на якім будуецца будучае.

Ксендз Ян пожелал быть примером для людей и, конечно, здоровья, Божьего благословения, внимания. Также он объявил, что вечером в костеле будет молитва за пожилых людей и напомнил, что каждый из них может всегда обратитьсяк нему со своей проблемой.

Слова признательности и уважения поколению наставников также прозвучали от начальника Ивьевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, капитана внутренней службы Владислава Валерьевича Могильницкого.

Кстати, Ивьевский районный тдел по чрезвычайным ситуациям организовал акцию в фойе Ивьевского районного центра культуры и досуга: задавали людям вопросы на темы безопасности печного отопления, безопасности эксплуатации электрооборудования, действия при возникновении пожара - а за правильные ответы дарили буклеты.

В-четвертых, это «День счастливых людей», потому что у вас, дорогие, есть любящие вас дети, внуки и правнуки. Радуемся за вас, потому что вы можете их обнимать и целовать, воспитывать, помогать им мудрыми советами и поддерживать добрым словом.

Мероприятие продолжилось концертными номерами коллективов художественной самодеятельности, артистов из Ивья и подарило всем душевное тепло. Гости праздника с удовольствием наблюдали за происходящим на сцене и не скупились на аплодисменты. Порадовали публику Ольга Авдевич, хор ветеранов труда ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга», Николай Бакунович, Галина Завадская, Елизавета и Ульяна Микулко, Дарина Касперович, Ванда Лагодич.

В уютной обстановке люди старшего поколения принимали поздравления и наслаждались праздничным концертом, пели песни, от души смеялись и хлопали в ладоши.

Каждый рад такому приему, возможности встретиться со сверстниками, поделиться друг с другом яркими моментами из своей жизни. Они прошли нелегкий жизненный путь, посвятили себя работе. Среди них есть и те, кто много лет проработал на благо города и района, и те, кто работает до сих пор.

Благодарственным письмом и подарком за активную жизненную позицию и участие в общественных мероприятиях награждены:

Леокадия Иосифовна Домбровская, Регина Алексеевна Бардичко, Чеслава Иосифовна Лисовская, Николай Иванович Бакунович.

От районного общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Ирина Владимировна Бакунович, Валентина Ивановна Завадская, Ядвига Станиславовна Захар, Данута Брониславовна Кучук, Татьяна Михайловна Покачайло, Аминя Адамовна Радкевич, София Михайловна Дагиль, Евгения Иосифовна Макуцевич, Раиса Игнатьевна Степанюк, Регина Войтеховна Станулевич, Асия Галеевна Минюк, Галина Павловна Дунич, Тереса Никодимовна Звалинская.

От Ивьевской организации Белорусского общества Красного Креста награждены волонтеры Красного Креста, инициативная группа «Ивушки» ТЦСОН Ивьевского района, участники международного проекта «Консолидация опыта и развития» программы Белорусского общества Красного Креста по здоровому и активному старению:

Лидия Александровна Федорович, Ванда Иосифовна Лагодич, Леокадия Иосифовна Домбровская, Чеслава Иосифовна Лисовская, Вера Васильевна Павловская, Лидия Федоровна Акулич.

Мы искренне ценим преемственность и то, что в любой момент можем обратиться за помощью, советом или поддержкой к умному, седовласому, умудренному опытом человеку.

Такие ежегодные встречи 1 октября уже стали доброй традицией. Это теплый и сердечный праздник, красивый, трогательный и, несомненно, незабываемый, подготовленный с любовью для людей прекрасного, уважаемого возраста.

Пусть же осень жизни вашей

Долго-долго будет!

С праздником, родные наши,

Мы вас очень любим.

И.Холяво

Фото С. Зенкевича