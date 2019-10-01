Сверхчеловеки среди нас. Люди-киборги будут состоять из протезов и чипов?

Источник материала: Аргументы и факты

Счастливчики из новой расы людей-киборгов будут иметь суперсилы, о которых мы сегодня можем лишь мечтать: беспредельную «облачную» память, способность перемещаться на огромных скоростях, ночное и инфракрасное зрение, «умные» бионические протезы и т. д.

По мнению аналитиков Национального совета по разведке США, уже в ближайшие десятилетия люди смогут с лихвой компенсировать свои физические недостатки и увеличить возможности. По сути, конструировать себя заново — например, встраивать в своё тело самые невероятные приспособления и устройства. Правда, эти перспективы откроются не всем: сможешь заплатить — станешь суперменом, нет денег — живи в своём теле, как оно есть.

Камера вместо глаза

С помощью кибернетических технологий можно улучшить функции любого органа человека и усовершенствовать все пять чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, а также обострить интуицию. Сегодня в этом направлении работают специалисты в области робототехники, интерфейсов и нейропротезирования не только в США и Японии, но и у нас. Продвижением такого рода инициатив, например, занято общественное движение «Россия 2045», участники которого трудятся в том числе над созданием искусственного тела человека — аватара.

По сути, будущее, воплощённое в голливудских терминаторах, уже стоит на пороге. Например, кардиостимулятор, ушной имплантат или даже «умный» протез глаза давно воспринимаются как норма. Медики всё чаще используют чипы, искусственные ткани и вживляют в организм пациентов устройства, влияющие на жизненные процессы. Уже существуют микроскопические аппараты, в несколько раз более чувствительные, чем слуховые органы человека. А также протезы руки, с помощью которых можно не только пить кофе из чашки, поворачивать ключ в замке и застёгивать молнию на одежде, но и выполнять гораздо более сложные действия.

Действующие экзоскелеты позволяют сотни раз поднимать и опускать вес в 100 кг и почти не уставать. Хотя производство экзоскелетов для массового потребления — пока что удел фантастики, считает научный руководитель в области робототехники российского проекта «ЭкзоАтлет» по созданию экзоскелета Елена ПИСЬМЕННАЯ: «Есть сферы, где применяются экзоскелеты для погрузочно-разгрузочных работ, но не более того. Всё остальное — в лучшем случае единичные экспериментальные экземпляры. Проблема в том, что аппаратура регистрирует все эти телодвижения, и мы понимаем, что человек, например, хочет прыгнуть. Но обеспечить прыжок может только приводная система, которая не в состоянии за короткое время выдать необходимую для этого энергию. Поэтому пока создать симбиоз живого организма и неживой конструкции не удаётся».

Тем временем компенсировать утраченные органы чувств, например, можно прямо сегодня: один из жителей США, потерявший глаз, встроил в глазницу видеокамеру с аккумулятором и начал с помощью этого устройства записывать всё происходящее, а затем сохранять в памяти полюбившиеся эпизоды своей жизни. Входят в клиническую практику и протезы сетчатки глаза, помогающие видеть абсолютно слепым.

Большие надежды возлагаются в этом смысле на бионические контактные линзы — глазные киберпротезы, способные обогатить зрение «компьютерной» навигацией, выходом в Интернет и многомерными играми. Предполагается, что будут заменять обычные линзы средствами катарактальной хирургии. В результате острота зрения улучшится на порядок: в нескольких десятках метров можно будет разобрать мельчайшие детали, а вблизи увидеть больше, чем в микроскоп, и при этом затратить в сто раз меньше энергии, чем при использовании обычного зрения. Не исключено, что когда-нибудь прямо на сетчатку глаза будет выводиться интерфейс смартфона, и смотреть на гаджет, который лежит в кармане или в сумке, уже не понадобится.

Правда, пока что с помощью бионических глаз можно лишь различать лица людей и читать крупные надписи, а напрямую связать киберустройства и мозг не удаётся. Почему? «На линии этого соединения неизбежно будет стоять декодер, который должен расшифровать активность мозга и преобразовать эти расшифровки в язык вычислительной машины, — объясняет завлабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов на биологическом факультете МГУ Александр КАПЛАН. — Такие устройства смогут расшифровать только самые примитивные сигналы мозга, например команды для мышц. А с распознаванием внутренней активности мозга, потоков нервных импульсов между нейронами дело обстоит гораздо сложнее».

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В ближайшие 5 лет можно ожидать и появления полноценных бионических протезов, управляемых импульсами мозга с помощью сверхчувствительных датчиков. Ещё через 5–10 лет эти чудо-руки и чудо-ноги станут доступны каждому — хотя и задорого. А там, глядишь, и до бионических внутренних органов недалеко: по идее, любой человеческий орган можно заменить на искусственный. «Проще протезировать почки, сердце и лёгкие, — считает завлабораторией математической нейробиологии Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Александр ФРОЛОВ. — Гораздо труднее пока протезировать печень, но когда-нибудь дойдёт и до неё. А вот протез мозга, к сожалению, — это фантастика».

Сварить кофе силой мысли

Ещё больше возможностей дают человеку чипы, вживляемые в руку и другие части тела, — с их помощью можно открывать двери, включать свет и сигнализацию. Кибертатуировки и подкожные устройства с электродами способны измерять давление и температуру тела, передавая информацию на смартфон. Аналогичные устройства можно будет наносить на горло и использовать в качестве микрофона. Есть вариант имплантировать в голову антенну, преобразующую цвет в звуковые волны, — и, по сути, «слышать» его. Эта система воспринимает блютуз, заряжается посредством встроенного в голову USB-устройства и предназначена для дальтоников. Недалёк и тот час, когда появятся компактные искусственные жабры для дайверов — подводное снаряжение, которое будет получать воздух из воды.

А уже в обозримом будущем, если верить прогнозам, нас ждут ещё более фантастические вещи, когда компьютер сможет напрямую взаимодействовать с нервными окончаниями и нейронами мозга. И тогда любым устройством — от кофемашины до «умного дома» — можно будет управлять с помощью мыслей, а роботизированные части тела станут полностью ощущаться как родные. В США, например, уже создали нейрочип, который дал возможность женщине, парализованной после инсульта, подносить ко рту стакан воды искусственной рукой с помощью мысленного приказа.

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Все эти чудеса, однако, чреваты побочными явлениями. Проблем может быть множество: к примеру, если один магнитный чип соприкоснётся под кожей с другим, имплант начнёт вращаться, что будет достаточно неприятно. Не исключено, что при взаимодействии с техникой — скажем, открывании и закрывании дверей — станет вибрировать та часть тела, куда вживлён чип, — палец, ладонь или кисть руки. Более чем вероятны и аллергические реакции, вплоть до отторжения импланта. Столкнутся люди-киборги и с проблемами при прохождении сканирующих рамок на вокзалах и в аэропортах, при диагностике организма во время УЗИ и компьютерной томографии. Но разве это кого-то остановит?