ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сверхчеловеки среди нас. Люди-киборги будут состоять из протезов и чипов?

02.10.2019 10:44 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Сверхчеловеки среди нас. Люди-киборги будут состоять из протезов и чипов?
shutterstock.com

Счастливчики из новой расы людей-киборгов будут иметь суперсилы, о которых мы сегодня можем лишь мечтать: беспредельную «облачную» память, способность перемещаться на огромных скоростях, ночное и инфракрасное зрение, «умные» бионические протезы и т. д.

По мнению аналитиков Национального совета по разведке США, уже в ближайшие десятилетия люди смогут с лихвой компенсировать свои физические недостатки и увеличить возможности. По сути, конструировать себя заново — например, встраивать в своё тело самые невероятные приспособления и устройства. Правда, эти перспективы откроются не всем: сможешь заплатить — станешь суперменом, нет денег — живи в своём теле, как оно есть.

Камера вместо глаза

С помощью кибернетических технологий можно улучшить функции любого органа человека и усовершенствовать все пять чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, а также обострить интуицию. Сегодня в этом направлении работают специалисты в области робототехники, интерфейсов и нейропротезирования не только в США и Японии, но и у нас. Продвижением такого рода инициатив, например, занято общественное движение «Россия 2045», участники которого трудятся в том числе над созданием искусственного тела человека — аватара.

По сути, будущее, воплощённое в голливудских терминаторах, уже стоит на пороге. Например, кардиостимулятор, ушной имплантат или даже «умный» протез глаза давно воспринимаются как норма. Медики всё чаще используют чипы, искусственные ткани и вживляют в организм пациентов устройства, влияющие на жизненные процессы. Уже существуют микроскопические аппараты, в несколько раз более чувствительные, чем слуховые органы человека. А также протезы руки, с помощью которых можно не только пить кофе из чашки, поворачивать ключ в замке и застёгивать молнию на одежде, но и выполнять гораздо более сложные действия.

Действующие экзоскелеты позволяют сотни раз поднимать и опускать вес в 100 кг и почти не уставать. Хотя производство экзоскелетов для массового потребления — пока что удел фантастики, считает научный руководитель в области робототехники российского проекта «ЭкзоАтлет» по созданию экзоскелета Елена ПИСЬМЕННАЯ: «Есть сферы, где применяются экзоскелеты для погрузочно-разгрузочных работ, но не более того. Всё остальное — в лучшем случае единичные экспериментальные экземпляры. Проблема в том, что аппаратура регистрирует все эти телодвижения, и мы понимаем, что человек, например, хочет прыгнуть. Но обеспечить прыжок может только приводная система, которая не в состоянии за короткое время выдать необходимую для этого энергию. Поэтому пока создать симбиоз живого организма и неживой конструкции не удаётся».

Сверхчеловеки среди нас. Люди-киборги будут состоять из протезов и чипов? Атлет-киборг. Как будут выглядеть спортсмены будущего?

Тем временем компенсировать утраченные органы чувств, например, можно прямо сегодня: один из жителей США, потерявший глаз, встроил в глазницу видеокамеру с аккумулятором и начал с помощью этого устройства записывать всё происходящее, а затем сохранять в памяти полюбившиеся эпизоды своей жизни. Входят в клиническую практику и протезы сетчатки глаза, помогающие видеть абсолютно слепым.

Большие надежды возлагаются в этом смысле на бионические контактные линзы — глазные киберпротезы, способные обогатить зрение «компьютерной» навигацией, выходом в Интернет и многомерными играми. Предполагается, что будут заменять обычные линзы средствами катарактальной хирургии. В результате острота зрения улучшится на порядок: в нескольких десятках метров можно будет разобрать мельчайшие детали, а вблизи увидеть больше, чем в микроскоп, и при этом затратить в сто раз меньше энергии, чем при использовании обычного зрения. Не исключено, что когда-нибудь прямо на сетчатку глаза будет выводиться интерфейс смартфона, и смотреть на гаджет, который лежит в кармане или в сумке, уже не понадобится.

Правда, пока что с помощью бионических глаз можно лишь различать лица людей и читать крупные надписи, а напрямую связать киберустройства и мозг не удаётся. Почему? «На линии этого соединения неизбежно будет стоять декодер, который должен расшифровать активность мозга и преобразовать эти расшифровки в язык вычислительной машины, — объясняет завлабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов на биологическом факультете МГУ Александр КАПЛАН. — Такие устройства смогут расшифровать только самые примитивные сигналы мозга, например команды для мышц. А с распознаванием внутренней активности мозга, потоков нервных импульсов между нейронами дело обстоит гораздо сложнее».

Сверхчеловеки среди нас. Люди-киборги будут состоять из протезов и чипов?
Имплант для мозга, чип от зачатия. Прогресс превращает нас в киборгов?
Подробнее

В ближайшие 5 лет можно ожидать и появления полноценных бионических протезов, управляемых импульсами мозга с помощью сверхчувствительных датчиков. Ещё через 5–10 лет эти чудо-руки и чудо-ноги станут доступны каждому — хотя и задорого. А там, глядишь, и до бионических внутренних органов недалеко: по идее, любой человеческий орган можно заменить на искусственный. «Проще протезировать почки, сердце и лёгкие, — считает завлабораторией математической нейробиологии Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Александр ФРОЛОВ. — Гораздо труднее пока протезировать печень, но когда-нибудь дойдёт и до неё. А вот протез мозга, к сожалению, — это фантастика».

Сварить кофе силой мысли

Ещё больше возможностей дают человеку чипы, вживляемые в руку и другие части тела, — с их помощью можно открывать двери, включать свет и сигнализацию. Кибертатуировки и подкожные устройства с электродами способны измерять давление и температуру тела, передавая информацию на смартфон. Аналогичные устройства можно будет наносить на горло и использовать в качестве микрофона. Есть вариант имплантировать в голову антенну, преобразующую цвет в звуковые волны, — и, по сути, «слышать» его. Эта система воспринимает блютуз, заряжается посредством встроенного в голову USB-устройства и предназначена для дальтоников. Недалёк и тот час, когда появятся компактные искусственные жабры для дайверов — подводное снаряжение, которое будет получать воздух из воды.

А уже в обозримом будущем, если верить прогнозам, нас ждут ещё более фантастические вещи, когда компьютер сможет напрямую взаимодействовать с нервными окончаниями и нейронами мозга. И тогда любым устройством — от кофемашины до «умного дома» — можно будет управлять с помощью мыслей, а роботизированные части тела станут полностью ощущаться как родные. В США, например, уже создали нейрочип, который дал возможность женщине, парализованной после инсульта, подносить ко рту стакан воды искусственной рукой с помощью мысленного приказа.

Сверхчеловеки среди нас. Люди-киборги будут состоять из протезов и чипов?
Цивилизация призраков. Возьмут ли информационные монстры власть над людьми?
Подробнее

Все эти чудеса, однако, чреваты побочными явлениями. Проблем может быть множество: к примеру, если один магнитный чип соприкоснётся под кожей с другим, имплант начнёт вращаться, что будет достаточно неприятно. Не исключено, что при взаимодействии с техникой — скажем, открывании и закрывании дверей — станет вибрировать та часть тела, куда вживлён чип, — палец, ладонь или кисть руки. Более чем вероятны и аллергические реакции, вплоть до отторжения импланта. Столкнутся люди-киборги и с проблемами при прохождении сканирующих рамок на вокзалах и в аэропортах, при диагностике организма во время УЗИ и компьютерной томографии. Но разве это кого-то остановит?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правда, эти перспективы откроются не всем: сможешь заплатить — станешь суперменом, нет денег — живи в своём теле, как оно есть.
 
Новости дня
Новости разные
 
Планета Желания в Горках – подарите праздник своим детям!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • красивая верхняя одежда для девушек ссылки
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика