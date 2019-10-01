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В Шклове на территории завода вспыхнули опилки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На территории одного из заводов Шклова вспыхнули опилки.
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Прибывшие на место спасатели оперативно потушили тление опилок внутри бункера. Он был предназначен для сбора и транспортировки опилок и находился на расстоянии 4 метров от цеха строганного и клееного бруса.
В результате вспышки повреждены стенки бункера и стена цеха.
Причину происшествия устанавливают специалисты. Сообщается, что никто не пострадал.
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Новости Беларуси. На территории одного из заводов Шклова вспыхнули опилки. По информации МЧС Беларуси, 1 октября в 20:23 поступило сообщение от дежурного персонала о...
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