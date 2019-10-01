В Шклове на территории завода вспыхнули опилки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На территории одного из заводов Шклова вспыхнули опилки.

По информации МЧС Беларуси, 1 октября в 20:23 поступило сообщение от дежурного персонала о пожаре на территории одного из заводов.



Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие на место спасатели оперативно потушили тление опилок внутри бункера. Он был предназначен для сбора и транспортировки опилок и находился на расстоянии 4 метров от цеха строганного и клееного бруса.



Фото: МЧС Беларуси

В результате вспышки повреждены стенки бункера и стена цеха.



Фото: МЧС Беларуси

Причину происшествия устанавливают специалисты. Сообщается, что никто не пострадал.