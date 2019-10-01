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В Шклове на территории завода вспыхнули опилки

02.10.2019 10:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На территории одного из заводов Шклова вспыхнули опилки.

По информации МЧС Беларуси, 1 октября в 20:23 поступило сообщение от дежурного персонала о пожаре на территории одного из заводов.

В Шклове на территории завода вспыхнули опилки
Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие на место спасатели оперативно потушили тление опилок внутри бункера. Он был предназначен для сбора и транспортировки опилок и находился на расстоянии 4 метров от цеха строганного и клееного бруса.

В Шклове на территории завода вспыхнули опилки
Фото: МЧС Беларуси

В результате вспышки повреждены стенки бункера и стена цеха.

В Шклове на территории завода вспыхнули опилки
Фото: МЧС Беларуси

Причину происшествия устанавливают специалисты. Сообщается, что никто не пострадал.

Недавно в Гомеле горел одноэтажный ангар с акриловыми ваннами. Здание было полностью охвачено огнем (читать далее).

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. На территории одного из заводов Шклова вспыхнули опилки. По информации МЧС Беларуси, 1 октября в 20:23 поступило сообщение от дежурного персонала о...
 
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