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В Перу автобус с туристами рухнул в обрыв

02.10.2019 10:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Перу. Автобус в Перу рухнул в пропасть со 100-метровой высоты: погибли не менее 23 человек, ещё около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу автобус с туристами рухнул в обрыв

Трагедия произошла в регионе Куско, который пользуется большой популярностью среди туристов. Были ли среди пассажиров автобуса иностранцы, выясняется.

В Перу автобус с туристами рухнул в обрыв

Причина и обстоятельства ДТП также пока неизвестны. Пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Новости Перу. Автобус в Перу рухнул в пропасть со 100-метровой высоты: погибли не менее 23 человек, ещё около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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