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Ушёл из жизни автор музыки к фильму «Кин-дза-дза!»
Источник материала: СТВ
Новости Грузии. На 85 году ушёл из жизни композитор и педагог Гия Канчели.
Как
Гия Канчели родился 10 августа 1935 года Тифлисе (Тбилиси). Учился в музыкальной школе, затем – в Тбилисской консерватории. Позже начал там же преподавать.
Канчели известен тем, что написал музыку к десяткам советских фильмов, в числе которых «Мимино» и «Кин-дза-дза!».
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Новости Грузии. На 85 году ушёл из жизни композитор и педагог Гия Канчели. Как сообщает РИА Новости, некоторое время назад Канчели был доставлен в больницу, где...
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