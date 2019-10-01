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Ушёл из жизни автор музыки к фильму «Кин-дза-дза!»

02.10.2019 10:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Грузии. На 85 году ушёл из жизни композитор и педагог Гия Канчели.

Как сообщает РИА Новости, некоторое время назад Канчели был доставлен в больницу, где проходил лечение.

Гия Канчели родился 10 августа 1935 года Тифлисе (Тбилиси). Учился в музыкальной школе, затем – в Тбилисской консерватории. Позже начал там же преподавать.  

Канчели известен тем, что написал музыку к десяткам советских фильмов, в числе которых «Мимино» и «Кин-дза-дза!».

Люди в материале: Гия Канчели
 
 
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Новости Грузии. На 85 году ушёл из жизни композитор и педагог Гия Канчели. Как сообщает РИА Новости, некоторое время назад Канчели был доставлен в больницу, где...
 
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