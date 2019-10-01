Ушёл из жизни автор музыки к фильму «Кин-дза-дза!»

Источник материала: СТВ

Новости Грузии. На 85 году ушёл из жизни композитор и педагог Гия Канчели.

Как сообщает РИА Новости, некоторое время назад Канчели был доставлен в больницу, где проходил лечение.

Гия Канчели родился 10 августа 1935 года Тифлисе (Тбилиси). Учился в музыкальной школе, затем – в Тбилисской консерватории. Позже начал там же преподавать.

Канчели известен тем, что написал музыку к десяткам советских фильмов, в числе которых «Мимино» и «Кин-дза-дза!».