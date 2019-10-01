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«Горжусь сыном!». Более 200 белорусских военных вернулись с учений «Щит Союза – 2019»

02.10.2019 09:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В торжественной обстановке и под звуки оркестра. Именно так накануне встречали эшелон с военной техникой и участниками совместного оперативного учения Вооружённых Сил Беларуси и Российской Федерации «Щит Союза – 2019»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Горжусь сыном!». Более 200 белорусских военных вернулись с учений «Щит Союза – 2019»

«Горжусь сыном!». Более 200 белорусских военных вернулись с учений «Щит Союза – 2019»

На родину вернулись более 200 военнослужащих инженерной бригады и Минской военной комендатуры.

«Горжусь сыном!». Более 200 белорусских военных вернулись с учений «Щит Союза – 2019»

Виктор Вырвинский, полковник, командир 2-й инженерной бригады:
Ехали, конечно же, с хорошим настроением. Возвращались домой. Все задания, поставленные перед нами, выполнены в срок и с высоким качеством.

«Горжусь сыном!». Более 200 белорусских военных вернулись с учений «Щит Союза – 2019»

Елена Силич, мама младшего сержанта контрактной службы:
Горжусь сыном! Тем, что он участвовал в таких серьёзных учениях, и рада, что вот он наконец-то через почти что два месяца уже дома.

«Горжусь сыном!». Более 200 белорусских военных вернулись с учений «Щит Союза – 2019»

Напомним, совместные манёвры Беларуси и России проходят раз в два года на территории обеих стран. Наши военные с честью выполнили все поставленные задачи, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Люди в материале: Виктор Вырвинский, Елени Силич
 
 
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Новости Беларуси. В торжественной обстановке и под звуки оркестра. Именно так накануне встречали эшелон с военной техникой и участниками совместного...
 
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