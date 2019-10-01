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«Горжусь сыном!». Более 200 белорусских военных вернулись с учений «Щит Союза – 2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В торжественной обстановке и под звуки оркестра. Именно так накануне встречали эшелон с военной техникой и участниками совместного оперативного учения Вооружённых Сил Беларуси и Российской Федерации «Щит Союза – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На родину вернулись более 200 военнослужащих инженерной бригады и Минской военной комендатуры.
Виктор Вырвинский, полковник, командир 2-й инженерной бригады:
Напомним, совместные манёвры Беларуси и России проходят раз в два года на территории обеих стран. Наши военные с честью выполнили все поставленные задачи, продемонстрировав высокий уровень подготовки.
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Новости Беларуси. В торжественной обстановке и под звуки оркестра. Именно так накануне встречали эшелон с военной техникой и участниками совместного...
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