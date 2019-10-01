ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте местный житель предлагал взятку сотруднику ГАИ

02.10.2019 09:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 октября в полпервого дня в Бресте водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ.

Как сообщает УГАИ МВД Беларуси, правоохранитель заметил Volkswagen Polo, который при движении по улице Я. Купалы проехал на красный свет. Инспектор ГАИ включил проблесковые маячки и потребовал водителя остановиться, но он попытался скрыться, заехав во двор. Там мужчина был остановлен.

В ходе проверки документов стало известно, что иномаркой управлял 62-летний брестчанин, который в течение года останавливался по той же причине. Чтобы избежать штрафа, мужчина предложил инспектору взятку в размере 50 рублей.

Правоохранитель от денег отказался и предупредил водителя, что это уголовно наказуемое деяние, однако мужчина ещё несколько раз предложил инспектору деньги, после чего сотрудник ГАИ вызвал оперативную группу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 1 октября в полпервого дня в Бресте водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ. Как сообщает УГАИ МВД Беларуси, правоохранитель заметил Volkswagen...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле парень похитил сумку у пенсионерки - инвалида по зрению
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика