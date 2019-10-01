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В Бресте местный житель предлагал взятку сотруднику ГАИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 октября в полпервого дня в Бресте водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ.
Как
В ходе проверки документов стало известно, что иномаркой управлял 62-летний брестчанин, который в течение года останавливался по той же причине. Чтобы избежать штрафа, мужчина предложил инспектору взятку в размере 50 рублей.
Правоохранитель от денег отказался и предупредил водителя, что это уголовно наказуемое деяние, однако мужчина ещё несколько раз предложил инспектору деньги, после чего сотрудник ГАИ вызвал оперативную группу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».
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Новости Беларуси. 1 октября в полпервого дня в Бресте водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ. Как сообщает УГАИ МВД Беларуси, правоохранитель заметил Volkswagen...
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