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Начинает работу осенняя сессия белорусского парламента

02.10.2019 09:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Над решением важных вопросов свои усилия сосредоточат депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 октября открывается осенняя сессия белорусского парламента, а значит, и новый законодательный сезон.

На повестке дня 14 вопросов и около 50 законопроектов, в том числе принятие главного финансового документ страны. Бюджет 2020-го должен способствовать экономическому росту и быть социально-ориентированным.

Начинает работу осенняя сессия белорусского парламента

Предполагается внести поправки в законопроекты об охране труда, защите экологии, повышении качества медицинских услуг. Кроме того, планируется ратифицировать ряд международных договоров.

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Новости Беларуси. Над решением важных вопросов свои усилия сосредоточат депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 октября...
 
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