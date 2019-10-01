Начинает работу осенняя сессия белорусского парламента

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Над решением важных вопросов свои усилия сосредоточат депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 октября открывается осенняя сессия белорусского парламента, а значит, и новый законодательный сезон.

На повестке дня 14 вопросов и около 50 законопроектов, в том числе принятие главного финансового документ страны. Бюджет 2020-го должен способствовать экономическому росту и быть социально-ориентированным.





Предполагается внести поправки в законопроекты об охране труда, защите экологии, повышении качества медицинских услуг. Кроме того, планируется ратифицировать ряд международных договоров.