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4 октября на прямой линии «ГП» — и. о. главного врача областной туберкулезной клинической больницы

02.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На прямой линии «Гомельскай праўды» — и. о. главного врача областной туберкулезной клинической больницы

  1. Как можно заразиться туберкулезом?
  2. Что делать, если кашель не проходит?
  3. Нужно ли прививаться против гриппа?
  4. Что за странный диагноз ХОБЛ?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции — и. о. главного врача областной туберкулезной клинической больницы ЖУРАВЛЕВА Наталья Юрьевна.

Звоните в пятницу, 4 октября, с 12.00 до 13.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».

 
 
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На прямой линии "Гомельскай праўды" — и. о. главного врача областной туберкулезной клинической больницы Как можно заразиться туберкулезом? Что...
 
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