4 октября на прямой линии «ГП» — и. о. главного врача областной туберкулезной клинической больницы

На прямой линии «Гомельскай праўды» — и. о. главного врача областной туберкулезной клинической больницы
- Как можно заразиться туберкулезом?
- Что делать, если кашель не проходит?
- Нужно ли прививаться против гриппа?
- Что за странный диагноз ХОБЛ?
Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».
Гость редакции — и. о. главного врача областной туберкулезной клинической больницы ЖУРАВЛЕВА Наталья Юрьевна.
Звоните в пятницу, 4 октября, с 12.00 до 13.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».