4 октября на прямой линии «ГП» — и. о. главного врача областной туберкулезной клинической больницы

Источник материала: Газета Авангард

На прямой линии «Гомельскай праўды» — и. о. главного врача областной туберкулезной клинической больницы

Как можно заразиться туберкулезом? Что делать, если кашель не проходит? Нужно ли прививаться против гриппа? Что за странный диагноз ХОБЛ?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции — и. о. главного врача областной туберкулезной клинической больницы ЖУРАВЛЕВА Наталья Юрьевна.

Звоните в пятницу, 4 октября, с 12.00 до 13.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».