ВТО резко снизила прогноз роста мировой торговли

Источник материала: Ежедневник





Эскалация торговой напряженности и замедление мировой экономики заставили экономистов ВТО резко снизить свои прогнозы роста торговли в 2019 и 2020 годах.

Как сообщается на сайте ВТО, показатель объемов роста в текущем году увеличится всего на 1,2%. Это стало минимальным значением за последние 10 лет. Кроме того, это значительно ниже апрельского прогноза по росту торговли, который составлял 2,6%. При этом в 2020-м ВТО ожидает ускорения роста торговли до 2,7%, но и это оказывается хуже весеннего прогноза в 3%.

Сообщается, что наибольший риск представляют такие конфликты, как, например, торговая война между США и Китаем. Вместе с тем макроэкономические шоки и финансовая нестабильность также являются потенциальными причинами более резкого спада.

Индикаторы указывают на тревожную траекторию мировой торговли, основанную на глобальных экспортных заказах, и неопределенность экономической политики. Рост экспорта и импорта замедлился во всех регионах и на всех уровнях развития в первой половине 2019 года, пишет БЕЛТА.