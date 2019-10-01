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Озеленим свои населенные пункты

02.10.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Озеленим свои населенные пункты

Уважаемые жители города Калинковичи и Калинковичского района!

В целях реализации районного плана мероприятий по осеннему озеленению территории Калинковиского района в рамках глобальной экологической кампании «Обустроим малую родину» предлагаем всем жителям города и района принять активное участие 4 – 5 октября в посадке древесно-кустарниковой растительности в своих населенных пунктах. особое внимание необходимо уделить озеленению территорий новых микрорайонов многоэтажной  жилой застройки.

Посадочный материал будет предоставлен ГЛХУ «Калинковичскитй лесхоз», КУП «Коммунальник Калинковичский».

Сергей Булавко, заместитель председателя райисполокма.

 
 
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Уважаемые жители города Калинковичи и Калинковичского района! В целях реализации районного плана мероприятий по осеннему озеленению территории Калинковиского...
 
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