Озеленим свои населенные пункты

Уважаемые жители города Калинковичи и Калинковичского района!
В целях реализации районного плана мероприятий по осеннему озеленению территории Калинковиского района в рамках глобальной экологической кампании «Обустроим малую родину» предлагаем всем жителям города и района принять активное участие 4 – 5 октября в посадке древесно-кустарниковой растительности в своих населенных пунктах. особое внимание необходимо уделить озеленению территорий новых микрорайонов многоэтажной жилой застройки.
Посадочный материал будет предоставлен ГЛХУ «Калинковичскитй лесхоз», КУП «Коммунальник Калинковичский».
Сергей Булавко, заместитель председателя райисполокма.