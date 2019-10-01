|
В Минске показывают беларуские деньги с Кастусём Калиновским
Источник материала: KYKY>
В Минске открылась выставка «Беларуский рубль. История в четверть века»,
Полноценных отпечатанных талеров на выставке не представили, зато в музее оказались не менее интересные эскизы,
Другой проект предполагал, что на рублях появятся Купала, Колас, Богданович, Калиновский и Скорина:
Но этого также не случилось, как и купоны, предложенные британской компанией De La Rue, которая в это время как раз занималась выпуском денежных знаков Украины. «Зайчиков» сочли самым подходящим вариантом. По мнению историков, это связано с тем, что в Беларуси не пришли к единому мнению, какую историческую личность стоит изображать на деньгах. Поэтому остановились на компромиссном варианте — животных.
Выставка в Музее современной беларуской государственности проработает до 21 декабря.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)