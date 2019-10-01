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В Минске показывают беларуские деньги с Кастусём Калиновским

02.10.2019 11:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске открылась выставка «Беларуский рубль. История в четверть века», передает «БелТА». Ее приурочили к 25-летию национальной валюты — и беларусам решили показать печатные проекты денежных знаков, которые так и не выпустили в обращение, а также памятные банкноты Нацбанка Беларуси.

Полноценных отпечатанных талеров на выставке не представили, зато в музее оказались не менее интересные эскизы, пишет «Спутник». Да, беларуские деньги имели шанс называться «талерами» (вопрос решался после того, как Беларусь получила независимость): если бы проект одобрили, на купюры нанесли бы изображения Янки Купалы, братьев Луцкевичей, Льва Сапеги и Кастуся Калиновского.

Другой проект предполагал, что на рублях появятся Купала, Колас, Богданович, Калиновский и Скорина:

Но этого также не случилось, как и купоны, предложенные британской компанией De La Rue, которая в это время как раз занималась выпуском денежных знаков Украины. «Зайчиков» сочли самым подходящим вариантом. По мнению историков, это связано с тем, что в Беларуси не пришли к единому мнению, какую историческую личность стоит изображать на деньгах. Поэтому остановились на компромиссном варианте — животных.

Выставка в Музее современной беларуской государственности проработает до 21 декабря. 

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В Минске открылась выставка «Беларуский рубль. История в четверть века», передает «БелТА». Ее приурочили к 25-летию национальной валюты — и беларусам решили...
 
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