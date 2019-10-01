ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске «Яндекс.Такси» сбило пешехода и скрылось

02.10.2019 09:57 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Минске на проспекте Победителей водитель «Яндекс.Такси» сбил пешехода, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. После этого машина не затормозила и скрылась с места ДТП. 

Водитель ехал на темно-синем авто: он двигался со стороны улицы Радужной в направлении улицы Орловской и на регулируемом пешеходном переходе сбил 24-летнего человека. Беларуса доставили в больницу, а мужчину, который сидел за рулем, искали в течение суток. 

На следующий день в районе десяти вечера водителя все же нашли. Им оказался 60-летний минчанин. Он арендовал автомобиль Volkswagen и до настоящего момента работал «Яндекс.Такси», но его уволили: на машине нашли повреждение, появление которых мужчина не смог объяснить.

Сейчас с автомобилем работает следственно-оперативная группа, она осматривает транспортное средство.

Арт на обложке: @captvart.

Читайте по теме: Советник президента и бомбила на ржавой грабле. Типы таксистов, которые знакомы каждому

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на проспекте Победителей водитель «Яндекс.Такси» сбил пешехода, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. После этого машина не...
 
Новости дня
Новости разные
 
На шклоўскім прадпрыемстве разарвала металічны бункер для збору пілавіння
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика