В Минске «Яндекс.Такси» сбило пешехода и скрылось

Источник материала: KYKY

В Минске на проспекте Победителей водитель «Яндекс.Такси» сбил пешехода, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. После этого машина не затормозила и скрылась с места ДТП.

Водитель ехал на темно-синем авто: он двигался со стороны улицы Радужной в направлении улицы Орловской и на регулируемом пешеходном переходе сбил 24-летнего человека. Беларуса доставили в больницу, а мужчину, который сидел за рулем, искали в течение суток.

На следующий день в районе десяти вечера водителя все же нашли . Им оказался 60-летний минчанин. Он арендовал автомобиль Volkswagen и до настоящего момента работал «Яндекс.Такси», но его уволили: на машине нашли повреждение, появление которых мужчина не смог объяснить.

Сейчас с автомобилем работает следственно-оперативная группа, она осматривает транспортное средство.

Арт на обложке: @captvart.