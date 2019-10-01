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В Минске «Яндекс.Такси» сбило пешехода и скрылось
Источник материала: KYKY>
В Минске на проспекте Победителей водитель «Яндекс.Такси» сбил пешехода,
Водитель ехал на темно-синем авто: он двигался со стороны улицы Радужной в направлении улицы Орловской и на регулируемом пешеходном переходе сбил 24-летнего человека. Беларуса доставили в больницу, а мужчину, который сидел за рулем, искали в течение суток.
На следующий день в районе десяти вечера водителя все же
Сейчас с автомобилем работает следственно-оперативная группа, она осматривает транспортное средство.
Арт на обложке: @captvart.
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