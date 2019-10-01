В России задержали владелицу минских клубов. Её обвиняют в неуплате налогов

Источник материала: KYKY

В России задержали владелицу минских клубов Викторию Аверьянову, дочь беглого беларуского бизнесмена Юрия Аверьянова, передает «Коммерсант». Следственный комитет Беларуси вменяет женщине уклонение от уплаты налогов, что в России не является преступлением, которое предполагает арест.

Летом 2019-го российский суд уже отклонял требование о взятии Аверьяновой под стражу. При этом, согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), дважды избирать меру пресечения по одним и тем же основаниям считается незаконным. Так или иначе, Викторию отправили на два месяца в СИЗО. Ее адвокат — Алексей Поздняков — уже обжаловал арест.

Виктория Аверьянова — гендиректор двух компаний: «Бистроф», занимающейся торговлей, и «Интек», управляющей несколькими семейными ресторанами и клубами (когда-то туда входили Madison Club, «Блиндаж», «Африка», U2).

В 2017 году СК Беларуси по материалам проверки, которую устроили спецслужбы, возбудил уголовное дело по второй части статьи 243 УК (уклонение от налогов в особо крупном размере). По версии следствия, от налогов на общую сумму 890 тысяч беларуских рублей уклонились клубы «Медисон», «Африкана» и «Табу», подконтрольные «Интек».

Правда, в запросах о выдаче Виктории не уточняется, о каких рублях идет речь — до деноминации 2016 года или после. Это принципиальная разница, из которой станет ясно, подпадает Аверьянова под уголовную ответственность в России или нет.

Напомним: Юрий Аверьянов, отец Виктории, переехал в Германию, пишет TUT.by. Это случилось после того, как СК объявил о задержании директоров и управляющих бизнесов Аверьянова, в том числе «Парка развлечений Дримлэнд» и Madison Royal Club. Причина — неуплата налогов, сумму ущерба оценили в один миллион рублей. Также Юрия обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Минск добивается выдачи бизнесмена из Германии Беларуси.

Фото обложки: Maia Flore.