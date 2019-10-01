Вокруг Исландия, а он – сверхчеловек. Димаш Кудайберген выпустил новый клип

Источник материала: СТВ

Певец Димаш Кудайберген выпустил новый клип на песню «Знай».

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Режиссером клипа стал Алан Бадоев. Съемки проходили в Исландии. Футуристические пейзажи и магию водопада авторы назвали олицетворением мира любви.

И даже в такое отдаленное место поддержать певца приехали его фанаты – численность фанклубов исполнителя по всему миру составляет более 10 миллионов человек.

Клип можно посмотреть здесь .



Кадр из клипа, опубликованного на YouTube-канале «GUTSERIEV MEDIA»

По словам певца, в новом клипе он выступил рассказчиком.

Димаш Кудайберген:

Эта история сочетает в себе элементы арта, фешн и сквозную драматургию. В ней я выступил рассказчиком, сверхчеловеком, которому известны вечные темы и многие истории.



Кадр из клипа, опубликованного на YouTube-канале «GUTSERIEV MEDIA»

Музыку к песне написал Игорь Крутой, а слова – Михаил Гуцериев.

Алан Бадоев признался, что в клипе было решено экранизировать отношения между мужчиной и женщиной. Режиссер назвал работу незабываемым путешествием.



Кадр из клипа, опубликованного на YouTube-канале «GUTSERIEV MEDIA»

Алан Бадоев:

Когда я слышу уникальный голос Димаша, то, как он умеет выразить драматизм в каждой ноте, воображение сразу отсылает меня к мифическим картинам, к вечным историям.