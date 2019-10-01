|
Вокруг Исландия, а он – сверхчеловек. Димаш Кудайберген выпустил новый клип
Источник материала: СТВ
Певец Димаш Кудайберген выпустил новый клип на песню «Знай».
Об этом он
И даже в такое отдаленное место поддержать певца приехали его фанаты – численность фанклубов исполнителя по всему миру составляет более 10 миллионов человек.
По словам певца, в новом клипе он выступил рассказчиком.
Димаш Кудайберген:
Музыку к песне написал Игорь Крутой, а слова – Михаил Гуцериев.
Алан Бадоев признался, что в клипе было решено экранизировать отношения между мужчиной и женщиной. Режиссер назвал работу незабываемым путешествием.
Алан Бадоев:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певец Димаш Кудайберген выпустил новый клип на песню «Знай». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Режиссером клипа стал Алан Бадоев. Съемки проходили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)