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Вокруг Исландия, а он – сверхчеловек. Димаш Кудайберген выпустил новый клип

02.10.2019 11:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певец Димаш Кудайберген выпустил новый клип на песню «Знай».  

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Режиссером клипа стал Алан Бадоев. Съемки проходили в Исландии. Футуристические пейзажи и магию водопада авторы назвали олицетворением мира любви.   

И даже в такое отдаленное место поддержать певца приехали его фанаты – численность фанклубов исполнителя по всему миру составляет более 10 миллионов человек.  

Клип можно посмотреть здесь.  

Вокруг Исландия, а он – сверхчеловек. Димаш Кудайберген выпустил новый клип
Кадр из клипа, опубликованного на YouTube-канале «GUTSERIEV MEDIA»  

По словам певца, в новом клипе он выступил рассказчиком.  

Димаш Кудайберген:
Эта история сочетает в себе элементы арта, фешн и сквозную драматургию. В ней я выступил рассказчиком, сверхчеловеком, которому известны вечные темы и многие истории.  

Вокруг Исландия, а он – сверхчеловек. Димаш Кудайберген выпустил новый клип
Кадр из клипа, опубликованного на YouTube-канале «GUTSERIEV MEDIA»  

Музыку к песне написал Игорь Крутой, а слова – Михаил Гуцериев.  

Алан Бадоев признался, что в клипе было решено экранизировать отношения между мужчиной и женщиной. Режиссер назвал работу незабываемым путешествием.  

Вокруг Исландия, а он – сверхчеловек. Димаш Кудайберген выпустил новый клип
Кадр из клипа, опубликованного на YouTube-канале «GUTSERIEV MEDIA»  

Алан Бадоев: 
Когда я слышу уникальный голос Димаша, то, как он умеет выразить драматизм в каждой ноте, воображение сразу отсылает меня к мифическим картинам, к вечным историям.  

Димаш Кудайберген исполнил хит Майкла Джексона и покорил соцсети – читать далее.  

Люди в материале: Димаш Кудайберген, Алан Бадоев, Игорь Крутой, Михаил Гуцериев
 
 
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Певец Димаш Кудайберген выпустил новый клип на песню «Знай».   Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Режиссером клипа стал Алан Бадоев. Съемки проходили в...
 
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