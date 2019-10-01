|
Недосеков с трудом пробился в финал ЧМ в Дохе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Дохе продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Шестое место в финале метания копья у женщин заняла Татьяна Холодович.
Пробился в финал мужских прыжков в высоту Максим Недосеков. Только сделал это белорус с большим трудом. Наш атлет показал результат 2 метра и 26 сантиметров.
Будет у нас представительство и в финале метания молота у мужчин. В топ-12 попал Глеб Дударев, у него 11-й результат по итогам отбора. Еще один наш молотобоец Захар Махросенко занял 15-е место и завершил борьбу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Дохе продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Шестое место в финале метания копья у женщин заняла...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)