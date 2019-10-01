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Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей
Источник материала: СТВ
Новости мира. Таинственный художник Бэнкси открыл ночной музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Салон с необычным названием «Валовой внутренний продукт» находится в лондонском районе Кройдон.
Работы, которые там представлены, предназначены лишь для показа. Купить их можно будет только через интернет. Минимальная стоимость – 12 долларов.
Выставочный зал будет открыт всего несколько недель. Бенкси сообщил в своем инстаграме, что посещать музей лучше всего ночью.
Этот автор – один из самых популярных современных художников. Кто скрывается под псевдонимом «Бэнкси», знают лишь его личные помощники.
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Новости мира. Таинственный художник Бэнкси открыл ночной музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Салон с необычным названием «Валовой внутренний...
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