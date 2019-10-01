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Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей

02.10.2019 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Таинственный художник Бэнкси открыл ночной музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Салон с необычным названием «Валовой внутренний продукт» находится в лондонском районе Кройдон.

Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей

Работы, которые там представлены, предназначены лишь для показа. Купить их можно будет только через интернет. Минимальная стоимость – 12 долларов.

Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей

Выставочный зал будет открыт всего несколько недель. Бенкси сообщил в своем инстаграме, что посещать музей лучше всего ночью.

Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей

Этот автор – один из самых популярных современных художников. Кто скрывается под псевдонимом «Бэнкси», знают лишь его личные помощники.

Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей

Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей

Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей

Люди в материале: Бэнкси
 
 
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Новости мира. Таинственный художник Бэнкси открыл ночной музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Салон с необычным названием «Валовой внутренний...
 
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