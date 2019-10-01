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В Греции в пещере была найдена тонна марихуаны
Источник материала: СТВ
Новости Греции. Полиция Греции обнаружила более тонны необработанной марихуаны. Опасный товар был спрятан в пещере острова Пипери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Туда правоохранителей привели албанские контрабандисты, которых ранее задержали в Эгейском море. По предварительным данным, найденная партия – лишь часть груза, который наркоторговцы доставляли из Турции в Албанию.
Товар бандиты перевозили на скоростных моторных лодках. Ведётся расследование.
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Новости Греции. Полиция Греции обнаружила более тонны необработанной марихуаны. Опасный товар был спрятан в пещере острова Пипери, сообщили в программе Новости...
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