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В Греции в пещере была найдена тонна марихуаны

02.10.2019 11:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Греции. Полиция Греции обнаружила более тонны необработанной марихуаны. Опасный товар был спрятан в пещере острова Пипери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции в пещере была найдена тонна марихуаны

Туда правоохранителей привели албанские контрабандисты, которых ранее задержали в Эгейском море. По предварительным данным, найденная партия – лишь часть груза, который наркоторговцы доставляли из Турции в Албанию.

В Греции в пещере была найдена тонна марихуаны

Товар бандиты перевозили на скоростных моторных лодках. Ведётся расследование.

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Новости Греции. Полиция Греции обнаружила более тонны необработанной марихуаны. Опасный товар был спрятан в пещере острова Пипери, сообщили в программе Новости...
 
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