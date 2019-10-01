Митинги в Каталонии: сторонники независимости устроили факельное шествие

Источник материала: СТВ

Новости Испании. В Испании прошли массовые демонстрации сторонников независимости Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шествия приурочены ко второй годовщине референдума о суверенитете региона, который власти Испании признали незаконным.





Больше всего демонстрантов – около 17 тысяч – собралось в Барселоне. Еще 12 тысяч человек устроили факельное шествие в Жироне. Активисты бросали в правоохранителей яйца, перекрывали дороги и переворачивали мусорные баки.



