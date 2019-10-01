«Вечерний м***звон». В Сети гадают, кому посвящена новая песня Гребенщикова

Источник материала: Tut.by

Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков 29 сентября опубликовал на своем YouTube-канале ироничный трек «Вечерний М». В нем нет конкретных имен, поэтому теперь в Сети гадают, кому же он посвящен: из популярных версий — Ургант и Соловьев. Наконец-то сам музыкант дал подсказку!

Судя по тексту, в новой песне БГ речь идет о пропагандистах российского телевидения. Самый популярный вариант среди комментаторов на YouTube — Владимир Соловьев, ведущий программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» и «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».

У себя в Twitter телеведущий Соловьев предположил , что песня посвящена Ивану Урганту, добавив: «Зря он так про Ивана». Чтобы подтвердить свои догадки, в Telegram ведущий написал: «В России есть программа в названии которой фигурирует слово „Вечерний…“ вы не знаете какая?» (пунктуация сохранена — Прим. ред.).

Ведущий «Вечернего Урганта» назвал скандал, который разгорается в Сети, «дурацким»:

В результате на обсуждение отреагировал сам Гребенщиков. В комментариях к видео, у которого, к слову, уже 60 тысяч отметок «Мне нравится», он объяснил, что между «Вечерним У» и «Вечерним М» есть большая разница:

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