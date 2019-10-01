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«Вечерний м***звон». В Сети гадают, кому посвящена новая песня Гребенщикова
Источник материала: Tut.by
Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков 29 сентября
Судя по тексту, в новой песне БГ речь идет о пропагандистах российского телевидения. Самый популярный вариант среди комментаторов на YouTube — Владимир Соловьев, ведущий программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» и «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».
У себя в Twitter телеведущий Соловьев
Ведущий «Вечернего Урганта» назвал скандал, который разгорается в Сети, «дурацким»:
В результате на обсуждение отреагировал сам Гребенщиков. В комментариях к видео, у которого, к слову, уже 60 тысяч отметок «Мне нравится», он объяснил, что между «Вечерним У» и «Вечерним М» есть большая разница:
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Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков 29 сентября опубликовал на своем YouTube-канале ироничный трек «Вечерний М». В нем нет конкретных имен, поэтому теперь в...
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