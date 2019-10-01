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«Мне нас…ть на вас». Михаил Боярский прокомментировал «мушкетерскую» парковку на встречке
Источник материала: Tut.by
Дорогой «Мерседес» народного артиста России Михаила Боярского оказался в центре Петербурга. Как
Фото с машиной, эксцентрично припаркованной на встречной полосе у самого перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, опубликовали очевидцы в социальных сетях. На фото от автомобиля отходил его владелец — Михаил Боярский.
По словам очевидца, «Мерседес» выехал с Большой Конюшенной улицы, развернулся и встал на встречной полосе Невского:
— И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе. Показалось, наверное. Не могут приличные люди так делать.
Михаил Боярский подтвердил «Фонтанке», что «Мерседес» с номером о022са98 принадлежит ему, и отметил, что сегодня на перекрестке Невского и Большой Конюшенной не проезжал, но в принципе там «бывал».
— А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас, — закончил разговор с журналистом актер.
По данным «Фонтанки», «мушкетерский» автомобиль не впервые встречается на улицах Петербурга припаркованным с нарушением правил.
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Автомобиль народного артиста застукали за эксцентричной парковкой в центре Петербурга.
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