«Мне нас…﻿ть на вас». Михаил Боярский прокомментировал «мушкетерскую» парковку на встречке

Источник материала: Tut.by

Дорогой «Мерседес» народного артиста России Михаила Боярского оказался в центре Петербурга. Как сообщает фонтанка. ру , ПДД оказались проигнорированы с отвагой, присущей настоящему мушкетеру. При этом сам «Д'Артаньян» благородно объясняться не стал.



Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Фото с машиной, эксцентрично припаркованной на встречной полосе у самого перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, опубликовали очевидцы в социальных сетях. На фото от автомобиля отходил его владелец — Михаил Боярский.

По словам очевидца, «Мерседес» выехал с Большой Конюшенной улицы, развернулся и встал на встречной полосе Невского:

— И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе. Показалось, наверное. Не могут приличные люди так делать.

Михаил Боярский подтвердил «Фонтанке», что «Мерседес» с номером о022са98 принадлежит ему, и отметил, что сегодня на перекрестке Невского и Большой Конюшенной не проезжал, но в принципе там «бывал».

— А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас, — закончил разговор с журналистом актер.

По данным «Фонтанки», «мушкетерский» автомобиль не впервые встречается на улицах Петербурга припаркованным с нарушением правил.