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Деревянные дома из Шклова впервые поставили в Японию

02.10.2019 12:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подразделение модернизированной шкловской газетной фабрики поставило несколько домов в Японию. Об этом сообщает концерн «Беллесбумпром».


Фото: «Беллесбумпром»

Оказывается, у РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове есть филиал «Домостроение». В прошлом году его посетил бизнесмен из Японии и заинтересовался каркасно-щитовыми домами из сосны, которые производит предприятие.

— Изделия из этих деревьев очень хороши для здоровья. В Японии для строительства домов используются другие породы, но именно сосна приятна своим запахом. Это несравнимо с бетонными стенами, — говорил тогда бизнесмен, а сейчас несколько домокоплектов уже отправлены в Японию.

— Это два жилых дома площадью 90 кв. м и 60 кв. м, а также здание кафе площадью 28 кв. метров. Груз должен быть доставлен к месту назначения к концу октября. Шеф-монтаж зданий будут осуществлять специалисты филиала «Домостроение», — сообщает концерн.

Они будут использованы в составе базы отдыха для экологического туризма на острове Окинава.

 
 
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Они будут использованы в составе базы отдыха для экологического туризма на острове Окинава.
 
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