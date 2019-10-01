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В Минске девушка на электросамокате врезалась в Opel
Источник материала: Tut.by
В Минске на пешеходном переходе столкнулись автомобиль и электросамокат. Видео инцидента
Происшествие случилось 2 октября на улице Кальварийской. На записи видно, как водитель Opel при повороте налево остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. Когда те прошли, он начал движение и столкнулся с электросамокатом.
— Девушка на самокате летела, водитель был уверен, что пешеходов пропустил, и прозевал! Благо без травм, — коротко прокомментировал видео автор.
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Водитель Opel при повороте налево остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. Когда те прошли, он начал движение и столкнулся с электросамокатом.
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