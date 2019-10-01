В Минске девушка на электросамокате врезалась в Opel

Источник материала: Tut.by

В Минске на пешеходном переходе столкнулись автомобиль и электросамокат. Видео инцидента попало в объектив видеорегистратора.

Происшествие случилось 2 октября на улице Кальварийской. На записи видно, как водитель Opel при повороте налево остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. Когда те прошли, он начал движение и столкнулся с электросамокатом.

— Девушка на самокате летела, водитель был уверен, что пешеходов пропустил, и прозевал! Благо без травм, — коротко прокомментировал видео автор.