Трамп назвал инициированную процедуру импичмента попыткой госпереворота

Источник материала: Ежедневник





Президент США Дональд Трамп увидел в процедуре импичмента, которую ранее инициировали демократы в палате представителей конгресса, попытку посягнуть на американские ценности.

"С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее - это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, его Вторую поправку (разрешающую оборот оружия. — Прим. ред.), религию, армию, стену на границе и его Богом данные права как гражданина Соединенных Штатов Америки!" - написал президент США в своем твиттере.

Демократы в палате представителей конгресса, где у них большинство голосов, начали процедуру импичмента Трампа. Они обвиняют главу Белого дома в том, что тот просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.

В случае утверждения обвинений в палате представителей их передадут в сенат, который и будет принимать окончательное решение о судьбе главы государства. В сенате большинство у однопартийцев Трампа - республиканцев.

Напомним, что поводом для скандала стал телефонный разговор американского президента с украинским коллегой Владимиром, расшифровка которого стала достоянием общественности. Согласно стенограммы, Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, занимавшегося изучением деятельности Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.