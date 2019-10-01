Ермошина про «Мисс Беларусь», которая идет в депутаты: людям это должно понравиться

Комментируя желание «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич стать депутатом, глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, то в Беларуси депутатами должны быть зрелые люди.

По ее словам, населению понравится тот факт, что молодая девушка хочет стать народным избранником, но у главы ЦИК – личная позиция такова, что ими должны быть зрелые люди.

Напомним, 9 сентября стало известно, что 22-летняя Мария Василевич, победившая в конкурсе «Мисс Беларусь» в 2018 году, решила пойти в политику и будет баллотироваться в Палату представителей.

После победы в конкурсе на девушку обратил внимание Александр Лукашенко, вместе с ним она побывала в белыничском колхозе «Родина», где президент в шутку предложил ей руководство колхозом. Девушка согласилась приступить к работе после окончания срока 2-годичного контракта.

Ермошина отметила, что в целом избирательная кампания проходит спокойно и без эксцессов.

«Потенциальные кандидаты пока делают то, что они должны делать. И даже иногда больше, чем должны, когда занимаются не теми вещами, которыми должны заниматься в ходе сбора подписей, в связи с чем объявляются предупреждения. Они проводят иные политические кампании - кроме сбора подписей», - заявила глава ЦИК.

Она сказала, что, по данным ЦИК, за прошлую неделю было вынесено 22 предупреждения.

Напомним, как писал портал tut.by , вечером 16 сентября возле столичного ГУМа активисты ОГП напомнили о похищенных 20 лет назад Викторе Гончаре и Анатолии Красовском. Формально пикет прошел в рамках сбора подписей за выдвижение нынешнего главы Объединенной гражданской партии Николая Козлова в депутаты.

Голосование на выборах в Палату представителей пройдет 17 ноября , в течение месяца – до 7 ноября – будет идти кампания по выборам в Совет республики.