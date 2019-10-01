ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ермошина про «Мисс Беларусь», которая идет в депутаты: людям это должно понравиться

02.10.2019 12:29 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Комментируя желание «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич стать депутатом, глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, то в Беларуси депутатами должны быть зрелые люди.

По ее словам, населению понравится тот факт, что молодая девушка хочет стать народным избранником, но у главы ЦИК – личная позиция такова, что ими должны быть зрелые люди.

Напомним, 9 сентября стало известно, что 22-летняя Мария Василевич, победившая в конкурсе «Мисс Беларусь» в 2018 году, решила пойти в политику и будет баллотироваться в Палату представителей.

После победы в конкурсе на девушку обратил внимание Александр Лукашенко, вместе с ним она побывала в белыничском колхозе «Родина», где президент в шутку предложил ей руководство колхозом. Девушка согласилась приступить к работе после окончания срока 2-годичного контракта.

Ермошина отметила, что в целом избирательная кампания проходит спокойно и без эксцессов.

«Потенциальные кандидаты пока делают то, что они должны делать. И даже иногда больше, чем должны, когда занимаются не теми вещами, которыми должны заниматься в ходе сбора подписей, в связи с чем объявляются предупреждения. Они проводят иные политические кампании - кроме сбора подписей», - заявила глава ЦИК.

Она сказала, что, по данным ЦИК, за прошлую неделю было вынесено 22 предупреждения.

Напомним, как писал портал tut.by, вечером 16 сентября возле столичного ГУМа активисты ОГП напомнили о похищенных 20 лет назад Викторе Гончаре и Анатолии Красовском. Формально пикет прошел в рамках сбора подписей за выдвижение нынешнего главы Объединенной гражданской партии Николая Козлова в депутаты.

Голосование на выборах в Палату представителей пройдет 17 ноября, в течение месяца – до 7 ноября – будет идти кампания по выборам в Совет республики.

Напомним, принимая 14 марта главу своей администрации Наталью КачановуАлександр Лукашенко потребовал от чиновников слушать людей и провести предстоящие президентские и парламентские выборы так, чтобы они не стали потрясением.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментируя желание «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич стать депутатом, глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, то в Беларуси депутатами должны быть зрелые люди.
 
Новости дня
Новости разные
 
Скончался чешский певец Карел Готт. Ему было 80 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика