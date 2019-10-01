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Ермошина про «Мисс Беларусь», которая идет в депутаты: людям это должно понравиться
Источник материала: БДГ
Комментируя желание «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич стать депутатом, глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, то в Беларуси депутатами должны быть зрелые люди.
По ее словам, населению понравится тот факт, что молодая девушка хочет стать народным избранником, но у главы ЦИК – личная позиция такова, что ими должны быть зрелые люди.
Напомним, 9 сентября стало известно, что 22-летняя Мария Василевич, победившая в конкурсе «Мисс Беларусь» в 2018 году, решила пойти в политику и
После победы в конкурсе на девушку обратил внимание Александр Лукашенко, вместе с ним она
Ермошина отметила, что в целом избирательная кампания проходит спокойно и без эксцессов.
«Потенциальные кандидаты пока делают то, что они должны делать. И даже иногда больше, чем должны, когда занимаются не теми вещами, которыми должны заниматься в ходе сбора подписей, в связи с чем объявляются предупреждения. Они проводят иные политические кампании - кроме сбора подписей», - заявила глава ЦИК.
Она сказала, что, по данным ЦИК, за прошлую неделю было вынесено 22 предупреждения.
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Напомним, принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Александр Лукашенко
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Комментируя желание «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич стать депутатом, глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, то в Беларуси депутатами должны быть зрелые люди.
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