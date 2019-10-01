Источник материала: Герой працы

Об отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком

Вопрос : Я работаю в частной организации по трудовому договору. Имею ли я право на отпуск по уходу за ребёнком (внуком) до достижения им возраста трех лет, если дочь, которая сейчас в отпуске по уходу за ребенком, выйдет на работу?

Ответ : В соответствии со ст.185 Трудового кодекса Республики Беларусь работающим женщинам независимо от трудового стажа, по их желанию, наниматель обязан предоставить после окончания отпуска по беременности и родам отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется по усмотрению семьи работающим отцу или другому родственнику, члену семьи ребенка в случае выхода матери ребенка на работу (службу), учебу (при получении профессионально-технического, среднего специального, высшего или послевузовского образования в дневной форме получения образования), прохождения подготовки в клинической ординатуре в очной форме, а также если она является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом, творческим работником, лицом, осуществляющим ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма (за исключением лиц, приостановивших соответствующую деятельность в порядке, установленном законодательством).

В случае установления опеки над ребенком отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется работающему опекуну.

Учитывая изложенное, Вы имеете право на отпуск по уходу за ребёнком (внуком) до достижения им возраста трех лет, в случае выхода дочери на работу.

Для назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, Вам необходимо представить в организацию по месту Вашей работы документы, предусмотренные подпунктом 2.9 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200, в том числе, справку о выходе на работу Вашей дочери до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия.

Вопрос : У меня заканчивается отпуск по беременности и родам. Необходимо ли писать заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком? Могу ли я написать заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет, а не трех лет?

Ответ : Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется по письменному заявлению и может быть использован полностью либо по частям любой продолжительности. Таким образом, наниматель обязан на основании письменного заявления предоставить отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет.

Вопрос: У нас в семье двое детей : сыну 2,5 года и дочери 9 месяцев. Мне очень сложно справиться с двумя малышами. Может ли мой муж оформить отпуск по уходу за сыном до достижения им возраста трех лет, учитывая, что я нахожусь в отпуске по уходу за дочерью до трех лет?

Ответ : При наличии в семье двоих и более детей в возрасте до трех лет отпуск, предусмотренный настоящей статьей, предоставляется одному лицу.

Таким образом, Ваш муж не имеет право на предоставление отпуска по уходу за сыном до достижения им возраста трех лет.

Вопрос : Мне предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Вправе ли я работать во время этого отпуска в другой организации ?

Ответ: По желанию работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет он может работать по основному (по другой профессии, должности) или другому месту работы на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы рабочего времени).

Вопрос : Моему мужу предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (сыну 2,5 года). Вместе с тем, я сейчас беременна и с 21.10.2019 мне будет предоставлен отпуск по беременности и родам. Обязан ли муж выходить на работу с 21.10.2019?

Ответ : Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет прерывается в случае предоставления матери ребенка отпуска по беременности и родам и продолжается по его окончании в установленном порядке.

Таким образом, предоставленный Вашему мужу отпуск прерывается, 21.10.2019 ему необходимо выйти на работу. Невыход на работу может быть квалифицирован как прогул (отсутствие на работе без уважительных причин).

Вопрос : Включается ли время нахождения в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в стаж работы, дающий право на трудовой отпуск.

Ответ : В рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, включаются периоды, определенные ст.164 Трудового кодекса Республики Беларусь.

В рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, включается время нахождения в отпуске по беременности и родам

В стаж работы, дающий право на последующие трудовые отпуска, время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не засчитывается.

Г.А.Галай, заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законодательства о труде