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Дождливо и до +20°С будет в Беларуси 3 октября
02.10.2019 12:36 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Дождливая погода ожидается в Беларуси в четверг, 3 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По информации синоптиков, в ближайшие сутки будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер будет южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, днем - плюс 10-16. В юго-восточных районах воздух прогреется до 17-20 градусов.
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БЕЛТА Дождливая погода ожидается в Беларуси в четверг, 3 октября, сообщили в Республиканском центре по...
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